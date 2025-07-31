По его словам, для Москвы участие в таких учениях является вынужденным шагом.

Россия и Китай проведут в августе совместные учения "Морское взаимодействие-2025". Они вполне могут быть проверкой возможностей потенциального оппонента.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, директор развития информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, для Москвы участие в таких учениях является вынужденным шагом.

"Они понимают, что Китай является естественным антагонистом Российской Федерации и будет сохранять определенную такую приверженность к сотрудничеству с Россией, пока это не будет противоречить его интересам. Об этом говорят там и те же сливы документов ФСБ, которые разработали операцию в начале широкомасштабного вторжения в Украину, которая бы усиливала именно контрразведывательные мероприятия в отношениях с КНР", – отметил Рябых.

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Военный эксперт также обратил внимание на то, что в последнее время такие учения происходят периодически. По его словам, Пекину и Москве это нужно для того, чтобы "сверять возможности военные друг друга".

"Это кто-то может рассматривать как подготовку к каким-то совместным действиям, а с другой стороны, все же не следует исключать, что подобные совместные мероприятия, они и являются в первую очередь именно пальпацией возможностей потенциального противника. И под видом партнерства все же держание руки на пульсе для того, чтобы потом вовремя реагировать", – констатировал Валерий Рябых.

Китай и Россия: это стоит знать

Представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган сообщил, что Китай и Россия проведут в Японском море вблизи Владивостока совместные военные учения. По его словам, по итогам этих учений часть привлеченных сил с обеих сторон проведут совместное морское патрулирование в определенных районах Тихого океана.

Ранее бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Китай давно вышел на новый уровень поддержки России в ее войне против Украины. По его словам, говорить, что КНР поставляет Москве компоненты для дронов, уже некорректно.

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