По ее мнению, российский диктатор "испытывает решимость и силу Америки".

С вечера 30 июля российские оккупанты терроризируют Украину ударными дронами. Дочь представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на российскую атаку.

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа", – написала она в соцсети Х.

По мнению дочери Келлога, которая, кстати, является ветераном армии Соединенных Штатов Америки, российский диктатор "испытывает решимость и силу Америки".

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"Мы не должны проявить слабость", – добавила она.

Атака по Украине

Российские захватчики атакуют Украину дронами. Десятки "Шахедов", по данным мониторинговых каналов, наносят удары по Киеву.

Местные власти информируют, что последствия вражеской атаки фиксируются на нескольких локациях в Соломенском районе, а также в Святошинском районе столицы. Также известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

Ранее специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне второй день подряд запускают по Украине реактивные "Шахеды". Он предупредил, что теперь украинцы могут услышать во время атак новый звук.

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