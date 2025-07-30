Силы обороны не могут проводить учения военных в бункерах, пояснил Алексей Гетьман.

В условиях войны полностью исключить возможность российских ударов по учебным центрам Сил обороны Украины нереально. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Прекратили эти бессмысленные построения, когда стоит подразделение, может вся бригада стоять и ждать, когда выйдет командир или начальник штаба. Такое закончилось, хотя многим командирам среднего звена это очень нравилось. Полностью избежать атак по учебным центрам, к сожалению, невозможно", - сказал Гетьман.

Он добавил, что на учениях Силы обороны уже длительное время не собираются в большом количестве. В то же время проводить индивидуальные учения для каждого военного невозможно.

Видео дня

"Не может один инструктировать одного человека. Это должна быть группа людей, которые могут слушать. Для того, чтобы научиться воевать в поле, надо тренироваться в поле. Невозможно где-то в бункере тренироваться на имитаторах", - пояснил Гетьман.

Удары РФ по учебным центрам: что известно

29 июля российские оккупанты нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск Украины. Сейчас официально известно о гибели трех военных, еще 18 получили ранения.

Кроме того, оккупанты наносили удар по учебному центру в июне ракетой "Искандер-М". Тогда сообщалось, что за несколько минут до удара почти весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности. Большинство из них пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: