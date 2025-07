Эти продукты богаты белком, поэтому они помогают наращивать мышцы.

Если хотите похудеть, надо не только внести изменения в питание, но и добавить физические тренировки. Чтобы терять больше жира и, при этом, иметь мышцы, тренер Ник Фей советует добавить в свой рацион эти 7 питательных продуктов, пишет Eat This, Not That.

Чтобы минимизировать потерю мышечной массы во время похудения, тренер советует употреблять больше белка, который как раз содержится в рекомендованных продуктах.

1. Куриные яйца

Яйца содержат все девять аминокислот. В одном яйце есть от 6 до 7 г белка. Ключевым компонентом в этом продукте является лейцин, который увеличивает синтез мышечного белка и витамин D, который поддерживает здоровье костей и гормонов

2. Семена тыквы

Эти семена содержат наибольшее количество белка, которого около 7 г на 30 г продукта, и являются источником полезных жиров, а также магния, железа и цинка, которые способствуют выработке гормонов и восстановлению организма.

3. Нежирная индейка

Она богата белком - 25-27 г на 113 г и витаминами группы B, которые способствуют энергетическому обмену и выработке эритроцитов.

4. Чечевица

Чечевица не только известна высоким содержанием белка - 18 г на чашку, но в ней есть еще и клетчатка - до 15 г на чашку. Этот продукт способствует пищеварению и помогает наращивать мышцы.

5. Лосось

Лосось богат омега-3 и белком, которого 22-25 г на 85 г продукта. Жирная рыба, такая как лосось, может улучшить окисление жиров и уменьшить воспаление после тренировок.

6. Киноа

В этой крупе около 8 г белка на чашку, она также богата железом, магнием и клетчаткой. Тренер отметил, что киноа может помочь в восстановлении мышц.

7. Греческий йогурт

Фей советует употреблять этот йогурт на завтрак, ведь кроме 15-20 г белка на порцию, он еще имеет пробиотики для здоровья кишечника.

Советы по снижению веса

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог-нутрициолог Тара Коллингвуд посоветовала, что надо есть человеку после 40 лет, если он хочет избавиться от жира на животе. Перечисленные продукты помогают регулировать уровень сахара в крови и придают ощущение сытости.

Также мы писали, что если регулярно выполнять эти 5 упражнений, а также правильно питаться, можно избавиться от жира на животе. Тренер по физической подготовке Джаррод Ноббе посоветовал, как следует выполнять упражнения, чтобы иметь стройную фигуру.

