УНИАН делится впечатлениями о перезапуске культовой пародийной комедии с Лесли Нильсеном.

31 июля 2025 года в украинский прокат выходит детективная комедия "Голый пистолет" (The Naked Gun) – четвертый фильм хитовой франшизы и первый, в котором главную роль играет не Лесли Нильсен. Успешным ли выдался перезапуск, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Канадско-американский комик Лесли Нильсен был одним из самых ярких лиц на киноэкранах в 1980-х, 1990-х и даже 2000-х годах. Седовласый актер сделал себе имя на пародийных комедиях – от "Голого космоса" и "Дракула: Мертвый и довольный этим" до "Шестой элемент" и "Очень страшное кино 3". Особое место в его карьере заняла серия фильмов "Голый пистолет", основанная на сериале "Полицейский отряд" 1982 года с ним же в главной роли.

Первая лента франшизы вышла в 1988 году под тайтлом "Голый пистолет: Из архивов полиции!" и высмеивала распространенные стереотипы в детективных фильмах. В центре сюжета был неуклюжий лейтенант полиции Фрэнк Дребин, который регулярно попадал в нелепые ситуации, но, тем не менее, раскрывал тяжкие преступления и иногда даже спасал мир.

Видео дня

Несмотря на то, что обычно критики довольно строги к жанру кинопародий, первый "Голый пистолет" получил высокие оценки. Публика его тоже полюбила, и на сегодняшний день кассовые сборы фильма составили более 150 миллионов долларов при бюджете 14,5 миллионов.

Далее вышли еще две части – "Голый пистолет 2½: Запах страха" (1991) и "Голый пистолет 33⅓: Последняя обида" (1994). Каждый из них хоть и получал отзывы чуть хуже, чем предыдущий, но, тем не менее, все равно принимался довольно тепло и был успешным в прокате.

Кроме Нильсена главные роли во всех трех фильмах исполняли Присцилла Пресли, Джордж Кеннеди и О. Дж. Симпсон. Особое место во франшизе занимал популярный американский комик-пародист "Странный Эл" Янковик.

Все фильмы серии, несмотря на свой максимально глуповатый и гротескный стиль, одновременно поднимали серьезные темы, беспокоившие общество – от противостояния с СССР и угроз терроризма до загрязнения окружающей среды.

Планы снять продолжение "Голого пистолета" вынашивались давно. Изначально студия Paramount Pictures хотела снять четвертую часть с Лесли Нильсеном в главной роли, но в 2009 году от этой идеи отказались. Когда же в 2010 году актер умер в возрасте 84 лет, этот вопрос был окончательно снят.

В 2013 году студия решила делать перезапуск франшизы, однако до реального дела дошло лишь в 2021 году, когда проект взялся развивать комик Сет Мак-Фарлейн. Примерно тогда же стало известно, что на главную роль в фильме претендует звезда боевиков Лиам Нисон ("Реальная любовь", "Честный вор", франшиза "Заложница").

В 2024 году к актерскому составу присоединились Памела Андерсон ("Борат", "Последняя танцовщица", сериал "Спасатели Малибу"), Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Черная птица"), Кевин Дюранд (сериалы "Остаться в живых", "Штамм"), Дэнни Хьюстон ("Авиатор", "Мария-Антуанетта", "Люди Икс: Росомаха", "Робин Гуд", "Чудо-женщина", "Ворон"), рэпер Busta Rhymes и другие.

Снимать новинку доверили американскому режиссеру Акиви Шафферу, который до этого работал над комедиями "Соседский патруль" (2012) и "Чип и Дейл – бурундучки-спасатели" (2022).

О чем фильм

В центре сюжета нового фильма – сын главного героя оригинальной трилогии Фрэнк Дребин-младший, который, как и отец, работает в лос-анджелесском отделе "Полицейский отряд". Как и отец, он постоянно нарушает правила, попадает в глупые ситуации и является удивительно результативным. Фрэнк Дребин-младший – неряшливый, плохой водитель, постоянно хлебает кофе и вообще представляет собой один сплошной стереотип.

Также детектив до сих пор переживает смерть жены. Впрочем, новое дело, связанное с ограблением банка и технологической корпорацией, сводит его с женщиной мечты – автором женских детективов Бет Девенпорт. Вместе они должны вывести преступников на чистую воду и помешать техно-апокалипсису.

Актеры и персонажи

Иронично, что главную роль в фильме получил Лиам Нисон, который сам сыграл множество стереотипных ролей в посредственных боевиках – то он бывший коп, то он бывший наемный убийца, то водитель грузовика, но каждый раз он непременно кого-то спасает с серьезным выражением лица. Впрочем, на этот раз он снова вспомнил свои комедийные навыки – и на это было приятно смотреть.

Между тем, образ Бет Девенпорт воплотила мечта всех мужчин в 90-х Памела Андерсон – тогда чрезмерное внимание прессы и ряд скандалов из личной жизни серьезно попортили ей жизнь, но в наши дни уже 58-летняя актриса и модель снова громко заявила о себе, теперь уже благодаря работе и зрелым взглядам. Интересно, что Андерсон уже снималась в пародиях вместе с самим Лесли Нильсеном – в частности, речь идет о фильмах "Очень страшное кино 3" и "Супергеройское кино".

Напарника Фрэнка Дребина-младшего – капитана Эда Хокена-младшего (он также является сыном одного из главных героев оригинальных фильмов) – сыграл Пол Уолтер Хаузер, который уже неоднократно доказывал свой комедийный талант. И на этот раз он стал прекрасным дополнением к основному актерскому составу.

Ну а образ главного антагониста, техно-магната Ричарда Кейна воплотил номинант на "Золотой глобус" Дэнни Хьюстон.

Сцена после титров

Новый "Голый пистолет" – это тот случай, когда до конца титров стоит досидеть. Там есть и забавная межтитровая сцена с участием Нисона и Андерсон, и душевная песня в исполнении главного героя, и камео для настоящих ценителей франшизы в самом конце.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 28 июля 2025 года в Нью-Йорке – и первые отзывы американской прессы о нем довольно теплые. Первые зрители признаются, что во время просмотра они постоянно смеялись, называя фильм забавным и нелепым в хорошем смысле этого слова, отметив, что подобных комедий уже давно не хватало на экранах.

Наш вердикт

Автор этого обзора довольно скептически относился к новому "Голому пистолету", впрочем, накануне премьеры все же решил пересмотреть первые три фильма для восстановления в памяти "матчасти". И тогда же в голове промелькнула грустная мысль – да, в наше время уже никто не снимает столь дерзкие комедии, ведь уже, кажется, невозможно найти тему, высмеивание которой не затронет чьи-то нежные чувства. Поэтому, конечно, были опасения, что новый "Голый пистолет" будет разрушен рафинированным юмором. Впрочем, к счастью, в фильме хватало достойных комедийных сцен, которые заставляли зал взрываться громким хохотом.

При этом в фильме есть несколько приятных референсов на первые фильмы серии, которые, впрочем, будут понятны только настоящим фанатам или тем, кто только что пересмотрел первые три части.

В то же время, жанр кинопародии всегда был специфическим, поэтому подходит не для всех – поклонникам высокоинтеллектуального кино такое лучше не смотреть. Но если вы просто хотите хорошо провести время за просмотром достойного образца "тупой американской комедии", то смело идите на новый "Голый пистолет".

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко