Это первая машина серии, которая имеет не только новые двигатели ПД-14, но и другие ключевые системы российского производства.

На Иркутском авиационном заводе РФ собрали первый "полностью импортозамещенный" пассажирский самолет МС-21. Об этом сообщают пропагандистские российские паблики.

Россияне уже начали его приемо-сдаточные испытания. После их окончания авиалайнер отправят на летно-испытательную станцию для прохождения заводских доводочных испытаний.

Машина с заводским номером 0013 завершает линейку опытных самолетов МС-21. Ключевые системы на ней заменили на российские. Это касается, в частности, комплексной системы управления, которая охватывает все приводные механизмы рулей.

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Была модернизирована система энергоснабжения, "импортозаменены" шасси, датчики уровня топлива и множество других систем. Иностранные двигатели заменили на российские ПД-14. К тому же, этот самолет стал первым в серии с предварительной установкой интерьера российского производства.

Кризис российского авиастроения

Самолет давно превратился в долгострой. В 2009 году серийное производство МС-21 предполагалось начать в 2016 году, однако его неоднократно откладывали. Уже в этом году российские СМИ писали, что серийное производство самолета хотят начать с 2026-го, однако никаких гарантий того, что это действительно произойдет, конечно, нет.

За последние годы увеличилась цена российского самолета. Как стало известно, теперь МС-21 стоит 7,6 млрд рублей, хотя еще летом 2023-го его стоимость оценивали в 4,3-4,6 млрд.

Также подорожали турбовинтовой ближнемагистральный Ил-114-300 и новый "кукурузник", который получил название ЛМС-901 "Байкал" (судьба последнего до сих пор остается неопределенной).

В общем, российское гражданское авиастроение переживает системный кризис с самого нападения РФ на Украину. Сегодня россияне могут строить авиалайнеры в мизерном количестве.

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