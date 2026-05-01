РФ массированно атаковала Тернополь дронами: часть города – без света

Горожане сообщают о черном дыме, возникшем в результате атаки.

Российские беспилотники сегодня, 1 мая, массированно атаковали Тернополь, в городе раздались взрывы.

Около 13:00 мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о движении в направлении области и города большого количества вражеских БПЛА.

Позже он отметил, что часть Тернополя осталась без электроэнергии.

Видео дня

"Это часть микрорайонов Канада, Центр, Новый мир и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный", – рассказал мэр.

Надал также обратился к горожанам с призывом закрыть окна.

Как сообщают в соцсетях, в разных районах Тернополя виден густой черный дым.

Вражеские атаки на Одесскую область

Российская армия ночью 1 мая атаковала Одесскую область ударными дронами, которые попали в жилые многоэтажки в областном центре и в портовую инфраструктуру в Измаильском районе.

По данным ГСЧС, в Одессе в результате попадания в 16-этажный жилой дом разрушена одна из квартир, на крыше вспыхнул пожар. По другому адресу беспилотник попал в квартиру на 12-м этаже 13-этажного дома – там также возник пожар. Всего в результате атаки пострадали два человека.

Ночью 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу десятками ударных дронов – в городе вспыхнули пожары, значительно повреждено жилье, уничтожены автобусы и автомобили, пострадали 20 гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: