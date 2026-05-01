Вместо привычного пармезана: в супермаркетах нашли настоящий итальянский шедевр для соусов

Пармезан давно стал классикой на кухне, однако итальянские повара все чаще отдают предпочтение другому, более выразительному продукту.

Многие люди обожают пармезан и добавляют его во многие блюда – макароны, запеканки, мясо и различные соусы. Между тем, в магазинах их ждет еще более вкусный сыр, настоящее итальянское сокровище. Речь идет про сыр пекорино.

Он более выразительный и во многих блюдах просто лучший, пишет Moje Gotowanie. Стоит он чаще всего около 18 злотых (примерно 190 гривен) за 150 г, а способен полностью преобразить вкус самой простой пасты или соуса. Достаточно совсем немного, чтобы почувствовать разницу.

Пекорино - это что такое

Пекорино – это итальянский сыр, название которого происходит от слова pecora, что означает "овца". Традиционно он производится именно из овечьего молока, и именно оно придает ему характерный вкус. Если важен оригинал, стоит взглянуть на этикетку – маркировки типа "tutto di latte di pecora" означают, что сыр изготовлен исключительно из овечьего молока.

Пекорино часто сравнивают с пармезаном, но во вкусе разница чувствуется сразу. Он более выразительный – соленый, слегка пикантный, с приятной ореховой нотой. Многое зависит от того, как долго он созревал. Молодой сыр еще довольно мягкий, в то время как выдержанный становится твердым и крошащимся.

Чем пекорино отличается от пармезана

Хотя оба сыра могут выглядеть похоже, разница кроется во вкусе. Пекорино более интенсивный, поэтому он отлично подходит там, где нужно быстро усилить аромат блюда. Лучше всего он показывает свои возможности в соусах – именно поэтому итальянцы так часто к нему обращаются. В классической пасте качо-э-пепе именно пекорино отвечает за глубокий вкус.

Сыр также отлично подходит в тертом виде для запеканок или картофеля. Его можно добавлять в томатные или сливочные соусы для придания им характера. Выдержанный кусок можно просто нарезать и подать с хлебом или оливками в изысканном итальянском стиле.

