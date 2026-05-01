Из-за этих распространенных ошибок чёрные вещи быстро выцветают: как правильно их стирать

Чёрные вещи со временем теряют насыщенность цвета, особенно при частой стирке. Как пишет Southern Living, главная ошибка – использование высокой температуры. Горячая вода и сушка при высоких температурах разрушают волокна ткани, из-за чего краска быстрее вымывается.

Как правильно стирать черное - советы

Издание советует стирать черные вещи в холодной воде и по возможности сушить естественным способом, вдали от солнца. Если используете сушку – выбирайте минимальный нагрев. Также издание советует:

выворачивайте одежду наизнанку, застёгивайте молнии, не перегружайте машинку.

выбирайте деликатный режим и низкие обороты. Длительная стирка и сильный отжим ускоряют износ.

строго дозируйте средство; при необходимости используйте уксус при полоскании. Остатки порошка делают ткань тусклой.

используйте жидкие средства для тёмных тканей; порошок заранее растворяйте. Агрессивные составы вымывают цвет.

сортируйте вещи по цвету и типу ткани. Светлый ворс и катышки оседают на чёрной ткани.

носите вещи несколько раз, освежайте их паром или спреем. Частая стирка ускоряет выцветание.

Соблюдая эти простые правила, можно значительно продлить насыщенность чёрной одежды и сохранить её аккуратный вид.

