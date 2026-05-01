Бомбардировщик B-1B впервые показали с большой гиперзвуковой ракетой (фото)

B-1B будет находиться на вооружении как минимум до 2037 года, а ракета ARRW в новом бюджетном запросе Пентагона фактически вернулась из небытия.

Военно-воздушные силы США обнародовали видео, на котором бомбардировщик B-1B Lancer несет гиперзвуковую ракету AGM-183 Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). Сам ролик выложили на канале авиабазы "Эдвардс".

Демонстрация возможностей самолета происходит на фоне того, что старый B-1B решили оставить на службе еще примерно на десять лет – ранее американцы хотели от него избавиться.

Бомбардировщик не только остается на вооружении ВВС США, но и рассматривается как один из носителей перспективного гиперзвукового оружия, роль которого и выполняет ARRW.

Сама ракета фактически вернулась из небытия, ведь американцы сначала отказались от нее (по крайней мере, об этом писали западные СМИ), а теперь снова рассматривают ее как часть будущего арсенала.

Справка УНИАН. AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) – это американская перспективная гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin по заказу ВВС США.

ARRW создана по концепции гиперзвукового глайдера, который разгоняется ракетным ускорителем до скорости около 6,5–8 Махов (более 8000 км/ч) перед переходом в режим планирования к цели.

По некоторым данным, глайдер сможет разгоняться до 20 Махов. Дальность ракеты по данным из открытых источников составит 1600 км. Масса комплекса – около 3000 кг.

Ранее испытания ракеты уже проводились на бомбардировщике B-52. По крайней мере часть из них оказалась неудачной.

Недавно УНИАН сообщил, что США планируют развернуть новейшие гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближнем Востоке. Отмечается, что главной целью для них могут стать пусковые установки Ирана.

Журналисты считают, что развертывание этих ракет может помочь Вашингтону сократить "отставание" от России с ее "Кинжалами" и "Цирконами", а также от Китая, который уже имеет подобные системы в своем арсенале.

Напомним также, что ранее компания Rocket Lab объявила о контракте на сумму 190 миллионов долларов на запуск гиперзвуковых испытательных миссий для Министерства обороны США.

