Трамп активно угрожает развалить НАТО и наказать союзников, – СМИ

В то же время, как отмечает источник, в Европе начали срочно укреплять армии, понимая, что прежние гарантии безопасности больше не действуют.

Отношения между США и ключевыми европейскими государствами оказались на грани разрыва из-за разногласий по поводу войны в Иране, сообщает Reuters.

Как говорится в материале, ситуация обострилась после критики канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес Вашингтона. В ответ Трамп назвал его "абсолютно неэффективным" и пригрозил сократить американский военный контингент в ФРГ, который насчитывает более 36 тысяч человек.

Кроме того, под удар попал британский премьер Кир Стармер. Трамп заявил, что тот "не Уинстон Черчилль", и пообещал ввести против Лондона "огромные пошлины".

Видео дня

По имеющимся данным, Пентагон рассматривает меры наказания для стран, которые не поддерживают военные действия США в Иране. Речь идет о приостановке членства Испании в НАТО и пересмотре статуса Фолклендских островов как британской территории.

"Это, мягко говоря, заставляет нервничать. Мы готовы ко всему в любой момент", – приводит издание слова европейского дипломата.

По мнению экспертов, прежняя стратегия лести, которую пытались использовать европейские лидеры, больше не работает. Даже итальянская премьер-министр Джорджия Мелони, которую ранее считали союзницей Трампа, попала в немилость после осуждения войны и защиты Папы Льва от словесных нападок президента США.

Как отметил представитель дипкорпуса на условиях анонимности:

"Все, кто пробовал этот путь, получили свою порцию оскорблений, как и остальные. Поэтому теперь все понимают, что лесть не работает".

По словам бывшего американского дипломата Джеффри Ратке, европейцы становятся смелее в своем противостоянии, поскольку война в Иране вызвала резкий рост цен на энергоносители в Европе.

Также отмечается, что в настоящее время страны ЕС активно наращивают собственный военный потенциал.

"Для нас главный урок заключается в том, что мы больше не можем полагаться на статус-кво времен после Второй мировой войны. Мы должны быть не только пространством "мягкой силы", но и пространством, способным постоять за себя силой", – подытожил один из западных дипломатов.

Конфликт между Мерцем и Трампом – что известно

Напомним, ранее Фридрих Мерц назвал войну США в Иране дипломатическим поражением Трампа из-за отсутствия стратегии. Канцлер подчеркнул, что недооцененная сила противника и затяжной конфликт лишь загоняют ситуацию в тупик, усугубляя мировой кризис.

Но, как стало известно, такая ссора не стала препятствием для договоренностей Берлина и Вашингтона о том, что с октября высокопоставленный американский офицер займет должность заместителя начальника Оперативного отдела Командования немецкой армии. Это место, где планируются миссии и готовятся решения, сообщили журналистам в немецкой армии и Пентагоне.

