Эсминец США с 'Томагавками' оказался 'беспомощным' в океане: CNN раскрыл детали

Корабль USS Higgins временно потерял мощность в Тихом океане – ведется расследование причин инцидента.

Военный корабль USS Higgins во вторник на несколько часов полностью лишился электропитания и движущей силы во время пребывания в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Инцидент связан с "технической потерей" в электрической системе судна. Предварительно речь идет об электрической неисправности, которая могла вызвать искрение или дым, после чего система была обесточена.

По словам военно-морских аналитиков, такая ситуация фактически оставила корабль с экипажем около 300 человек "беспомощным" – без возможности движения и полноценного управления, что создает серьезные риски в морских условиях. Как отмечают эксперты, при отключении электричества корабль теряет работоспособность радаров и боевых систем, оставаясь практически "слепым и неподвижным".

В ВМС США сообщили, что аварийные дизельные генераторы поддерживали только базовые системы связи и жизнеобеспечения. Позже электроснабжение и двигательную установку удалось восстановить, однако сам инцидент длился несколько часов.

Командование не уточняет точное место происшествия в пределах зоны ответственности Индо-Тихоокеанского командования, которая охватывает огромный регион от западного побережья США до западных границ Индии.

Причины сбоя в настоящее время расследуются.

Что известно об эсминце Higgins

Эсминец "Хиггинс", находящийся в строю с 1999 года и базирующийся в японской Йокосуке, входит в состав класса Arleigh Burke – основы надводного флота США, оснащенного системой Aegis и ракетным вооружением, включая Tomahawk.

Инцидент произошел на фоне серии технических проблем во флоте США: в прошлом месяце на авианосце USS Gerald R. Ford также фиксировали пожар, который, по данным военных, не был связан с боевыми действиями.

