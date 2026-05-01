Тысячи матерей в Украине не получили выплаты на детей: в правительстве объяснили причину

В Украине некоторые матери, которые подавали заявки на выплату 7000 гривен помощи при рождении ребенка еще в январе, до сих пор не получили средства. Как пояснил министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству, причина – техническая ошибка.

Народный депутат Роман Грищук заявил об обращении более 3000 женщин, которые не получили средства по заявкам, поданным в начале года. При этом примерно половину проблем уже удалось решить.

"Там была техническая ошибка. При открытии счетов была ошибка именно в этой части. Вчера это "исправили" и передали эти выплаты в "Ощадбанк", уже скоро распределят по счетам", – рассказал Улютин.

Видео дня

Он добавил, что в апреле на выплаты для детей до одного года направили 1,3 млрд грн, а на программу "еЯсли" – 78 млн грн.

Министр также отметил, что ведомство работает над усовершенствованием программы. Сейчас работают над возможностью подавать заявления на выплаты онлайн через "Дию". Также планируется ввести единую карту для всех детских выплат – для помощи при рождении ребенка, "Пакет малыша", "Пакет школьника" и т.д.

Детские выплаты в Украине – последние новости

С 1 января 2026 года в Украине действует новый порядок выплат государственной помощи семьям с детьми. В частности, единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 000 грн.

Также предусмотрена выплата по программе "еЯсла" – поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет – 8000 грн ежемесячно. Она будет предоставляться тем, кто начал работать на полную ставку после достижения ребенком одного года.

В феврале УНИАН писал, что многие украинцы столкнулись с задержками при оформлении "детских" выплат с начала года.

