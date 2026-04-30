Россия атаковала Днепр: в городе пожары, есть погибший

Сегодня, 30 апреля, российские военные нанесли удар с помощью дронов по Днепру, что привело к гибели человека.

"Враг атаковал Днепровский район. Произошло возгорание", – заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Позже он добавил, что один человек погиб и несколько получили ранения. В частности, 65-летний мужчина находится в "тяжелом" состоянии. Женщины 43 и 54 лет находятся в состоянии средней тяжести. 59-летнему мужчине оказали помощь на месте.

В результате удара загорелись магазин и стоявшие рядом автомобили. В настоящее время информация о пострадавших уточняется, добавил чиновник.

Местные Telegram-каналы пишут, что один из дронов летел очень низко, в пригороде – столб дыма. Также сообщается, что сильный пожар в жилом квартале на левом берегу, горит общественный автобус и несколько машин. Еще одно попадание – также на левом берегу, в другом месте, и там – сильный пожар.

Также появилась информация, что РФ якобы хотела нанести удар по зданию ТЦК и СП в Днепре, но направила "Шахед" прямо на людей.

Обновление 11:50. Позднее Ганжа уточнил, что ранения получили пять человек, четверо из них госпитализированы. Уничтожены автобус и два легковых автомобиля, еще 8 машин повреждены. Повреждены магазин и многоквартирный дом. Пожар, вспыхнувший на месте атаки, спасатели уже потушили.

Российские удары по Днепру – последние новости

Напомним, ночью 25 апреля РФ атаковала Днепр, в городе повреждены дома. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали. Среди раненых – двое детей. Повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин. Частично разрушен 4-этажный жилой дом.

Днем 25 апреля россияне повторно атаковали Днепр, попав в многоэтажку. В результате удара погиб человек, еще семеро получили ранения. Среди пострадавших – трое детей: парень 15 лет и девушка 16 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний юноша был направлен на амбулаторное лечение. Всего в результате этого удара пять человек оказались в больнице.

