Певицу поймали пьяной за рулем и арестовали.

Американской поп-певице, танцовщице и актрисе, одной из самых известных звезд начала 2000-х годов Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом состоянии под воздействием наркотиков и алкоголя.

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на сообщение прокуратуры округа Вентура, певице грозит серьезное наказание.

Напоминается, что инцидент произошёл почти два месяца назад, однако сейчас началось юридическое разбирательство. После временного задержания за вождение автомобиля под воздействием алкоголя и наркотиков против американской поп-звезды выдвинули обвинение.

"В понедельник обвинение должно быть официально зачитано в суде. Подробности о количестве или виде запрещённых веществ не раскрываются. Спирс не обязана присутствовать на заседании лично - при менее тяжком обвинении достаточно присутствия адвоката", - говорится в публикации.

Как пишет The New York Times, У Спирс будет возможность заключить сделку о признании вины, которая позволит ей избежать тюремного заключения:

"В случаях, когда уровень алкоголя в крови низкий, а ДТП или травм нет, обвиняемые часто достигают такого соглашения, особенно если они также добровольно проходят программу лечения от наркотической и алкогольной зависимости. Такое соглашение предполагает условное наказание, курс по борьбе с вождением в нетрезвом виде и штраф".

Напомним, ранее УНИАН писал. что в начале марта Бритни Спирс поймали пьяной за рулем и арестовали. Сотрудники полиции Калифорнии заметили, что поп-звезда ехала быстро и неадекватно.

Спустя какое-то время Бритни освободили. После ареста она самостоятельно обратилась в реабилитационный центр. Судебное заседание назначили на 4 мая.

