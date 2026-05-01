Пилот показал, что видит при посадке самолета: зрители 'в ужасе' (видео)

Видео, снятое изнутри кабины во время посадки, вызвало бурную реакцию – пассажиры не ожидали, что пилоты почти ничего не видят на заключительном этапе.

Пилот Airbus A320 Маттиас поделился видео процесса посадки самолета, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях. Кадры демонстрируют, как во время снижения самолет проходит сквозь плотные облака, где видимость практически исчезает, а взлетно-посадочная полоса появляется лишь в последний момент.

В начале видео, которое пилот опубликовал в TikTok, видно чистое небо над облаками, однако во время посадки ситуация резко меняется – самолет входит в густой туман, где камера не фиксирует никаких ориентиров. Всего за несколько секунд до приземления в кадре внезапно появляются огни полосы и здания поблизости, что создает впечатление опасной близости.

Хотя посадка прошла безупречно, пользователи соцсетей назвали увиденное "ужасным" и признавались, что видео заставило их нервничать. Некоторые даже предположили, что пилоты "угадывают" место посадки из-за отсутствия видимости.

Впрочем, в реальности процесс полностью контролируем. Пилоты ориентируются не только визуально, но и с помощью сложных навигационных систем: предварительно заданного плана полета, GPS, наземных радиомаяков и указаний диспетчеров. Эти технологии позволяют точно вести самолет даже в тумане или во время дождя.

Подобные условия – привычная часть работы авиации, а системы посадки рассчитаны именно на такие сценарии. Несмотря на впечатляющие кадры, для подготовленных пилотов это стандартная процедура, которая ежедневно выполняется тысячи раз по всему миру.

Напомним, ранее в Южной Корее установили причину инцидента со столкновением двух истребителей F-15K во время учебного полета. Выяснилось, что пилоты делали селфи и снимали видео в воздухе.

Авария произошла в декабре 2021 года вблизи города Тэгу. Пилоты не пострадали, однако оба самолета получили повреждения. Стоимость ремонта составила около 880 миллионов вон (примерно 550 тысяч долларов).

