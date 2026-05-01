Одна из самых изолированных стран мира открывается для туристов

Король лично рубил пальмы, чтобы подготовить территорию под строительство нового аэропорта.

Королевство Бутан, известное также как "Страна Дракона", расположенное в Гималаях, в течение длительного времени жестко ограничивало поток посетителей. Однако сейчас, как пишет BBC, новый аэропорт и амбициозный проект нового города могут кардинально изменить подход к путешествиям в этот регион.

Запланированный к открытию в 2029 году, Международный аэропорт Гелепху уже получил награду "Проект будущего года" на Всемирном фестивале архитектуры 2025. Благодаря запланированной пропускной способности до 123 рейсов в день, аэропорт должен стать воротами к новому масштабному проекту – Gelephu Mindfulness City (GMC), который может существенно трансформировать страну и сделать одну из самых труднодоступных точек мира значительно более открытой для международных туристов.

В начале года король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук лично присоединился к подготовке территории под строительство нового международного аэропорта в городе Гелепху недалеко от границы с Индией. Вместе с 12 тысячами волонтеров он помогал расчищать джунгли для будущего инфраструктурного проекта – рубил пальмы и убирал кустарники.

Его концепция предусматривает использование местной древесины, естественную вентиляцию и даже пространства для медитации и йоги. В то же время главная цель – не только транспортная: объект должен стать воротами в новый город Gelephu Mindfulness City, который призван изменить экономику страны и сделать ее более доступной для иностранцев.

Авторы отмечают, что одна из самых изолированных стран мира постепенно открывается для туристов – Бутан планирует масштабные изменения, которые могут существенно трансформировать путешествия в это гималайское королевство.

Трудный путь в королевство

Бутан на протяжении веков оставался фактически изолированным от мира. Лишь в 1974 году власти начали допускать туристов, введя принцип "высокая ценность – низкий объем", чтобы сохранить культуру и избежать чрезмерного туризма. До пандемии путешествие в страну было возможно только через лицензированных туроператоров с фиксированным ежедневным пакетом, который включал проживание, питание и сопровождение. С 2022 года эту систему изменили: теперь туристы платят отдельный экологический сбор в размере 100 долларов за ночь, но организуют путешествие самостоятельно. Несмотря на новые проекты, власти не планируют отказываться от контроля над туристическими потоками.

Добраться до Бутана всегда было непросто. Единственным международным аэропортом страны остается Паро, который обслуживает ограниченное количество рейсов и считается одним из самых сложных для посадки в мире из-за горного рельефа. Самолеты здесь вынуждены заходить на посадку вручную, без помощи автоматических систем, а право выполнять такие рейсы имеют лишь несколько десятков пилотов.

Именно из-за этих ограничений путешествия в Бутан часто предполагают несколько пересадок и значительные расходы, что только усиливает репутацию страны как эксклюзивного направления.

Новые возможности для туризма

Запуск нового аэропорта и развитие южных регионов должны изменить туристическую карту страны. Если раньше большинство путешественников посещали только классические маршруты – столицу Тхимпху, долины Пунакха или Бумтанг – то теперь внимание сместится на менее исследованные территории.

Ожидается, что новая инфраструктура откроет доступ к биологически разнообразным южным районам и привлечет новую категорию туристов – тех, кто ищет не только природу, но и духовный опыт. В то же время власти стремятся сохранить баланс между развитием и защитой уникальной культуры, которая сделала Бутан одним из самых загадочных мест на планете.

Идея создания крупного туристического и экономического центра в городе Гелепху возникла у короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука еще более десяти лет назад, однако именно пандемия COVID-19 стала катализатором ее реализации. Во время карантинов страна фактически закрылась до сентября 2022 года, что резко ударило по туризму и усилило отток молодежи за границу.

В ответ власти решили развивать отдельный город – Gelephu Mindfulness City (Город осознанности Гелепху), который объединит привлекательные условия для международного бизнеса с акцентом на экологичность и духовность. В стране, которая измеряет успех показателем "национального счастья", надеются, что этот проект не только создаст рабочие места и привлечет инвестиции, но и расширит туристическую географию за пределы традиционного Запада.

Бывший премьер-министр Бутана Лотай Цхеринг, который сейчас возглавляет проект, подчеркнул, что для этого необходимо развитие авиасообщения и увеличение пассажиропотока. Именно поэтому новый аэропорт должен стать главным авиационным хабом страны, а Гелепху – транзитной точкой, где туристы смогут останавливаться на несколько дней вместо традиционных пересадок в мегаполисах.

Дикая природа и новые туристические маршруты

Южный Бутан, открывающийся для туристов, существенно отличается от привычных горных пейзажей с монастырями. Это субтропический регион с джунглями, плантациями кардамона и апельсинов, реками и горячими источниками.

Рядом с Гелепхом расположены два национальных парка, в частности Royal Manas National Park – самый старый в стране. Здесь можно увидеть слонов, тигров, носорогов, дымчатых леопардов и более 360 видов птиц, включая редкую белую цаплю.

По словам экспертов туристической отрасли, этот регион стал настоящим убежищем для исчезающих видов и остается одним из наименее освоенных уголков планеты.

Туризм с духовным акцентом

Развитие инфраструктуры в Гелепхе происходит с учетом духовной составляющей. К проекту привлекают буддийских наставников, которые разрабатывают концепции ретрит-центров и храмов. Также планируется строительство традиционной крепости-дзонга с местами для проживания, культурных мероприятий и обучения.

Особое внимание уделяется активному туризму. В частности, в 2028 году должен открыться 168-километровый маршрут Lotus-Born Trail, который соединит тропический юг с духовным центром страны. Путь будет проходить через леса и горные районы и повторять маршрут Гуру Ринпоче, который принес буддизм в Бутан.

Помимо горных походов, туристам предложат рафтинг, наблюдение за птицами, а также новые экомаршруты. Вместо дорогих отелей делается ставка на гостевые дома и экокемпы.

Параллельно продолжается обновление старой части Гелепха, где планируют создать гастрономическое пространство с традиционной кухней южного Бутана. Туристы смогут попробовать блюда общины лхотшампа, а также национальные деликатесы, в частности эма датши – острое рагу из перца и сыра.

Также в городе появятся художественные кварталы с муралами и культурная деревня, где будут представлены традиционные ремесла – от ткачества до живописи танка.

В статье говорится, что юг Бутана исторически был труднодоступным из-за джунглей, муссонов и диких животных. Даже в XIX веке британские войска не смогли закрепиться здесь после конфликта, известного как Дуарская война. В результате регион сохранил свою первозданную природу.

"Сегодня власти стремятся сохранить эту уникальность, одновременно открывая ее миру. Как отметил король Вангчук, у страны есть шанс поэкспериментировать и создать модель развития, которая будет работать для будущих поколений", – говорится в публикации.

