В Румынии раскрыли детали производства немецких БМП Lynx: есть важный нюанс для Украины

Уровень локализации Lynx в Румынии составит 40%.

В Румынии раскрыли подробности контракта на производство боевой машины Lynx от Rheinmetall стоимостью 3,33 млрд евро. В частности, стали известны интересные детали относительно цены и локализации, и это важно для Украины, которая, скорее всего, сможет рассчитывать на те же условия, пишет Defense Express.

Так, по данным Defense Romania, уровень локализации Lynx в Румынии составит 40%, что значительно меньше ранее объявленных министром обороны страны "почти 100%". И в самой стране будут производиться только шасси, а вот башня будет поставляться из Германии, а передача технологий по ее производству в Румынию названа невозможной.

При этом половина стоимости всей БМП Lynx приходится именно на башню Lance.

При этом указывается, что стоимость Lynx увеличилась примерно на 1 млн евро из-за комплектации, ведь Бухарест заказал версию машины с противотанковым комплексом Spike.

Эксперты Defense Express также отмечают, что Rheinmetall уже производит свои БМП Lynx на условиях локализации в Венгрии, которая уже имеет первый батальон на БМП Lynx.

При этом венгры также производят только шасси и не получили возможности производить башни. К тому же, если в Румынии для всех 298 машин планируется производить шасси и устанавливать на них башни, то венгры из 218 БМП 46 получают немецкой сборки.

"Условия, которые были достигнуты Бухарестом, очень показательны для Украины, поскольку вариант вооружения ВСУ именно БМП Lynx является одним из основных и наиболее продвинутых. В частности, первую партию из пяти единиц обещают передать уже в этом году, а сама Rheinmetall оценивает потенциальный контракт для Украины в 300 БМП", – добавляют аналитики Defense Express.

Rheinmetall и Украина

Ранее вокруг концерна Rheinmetall разгорелся громкий скандал. Глава оружейного гиганта пренебрежительно высказался об украинских БПЛА. Паппергер отметил, что украинские дроны не могут считаться серьезным вооружением, поскольку их собирают студенты и домохозяйки на кухнях.

В ответ на это украинский офицер в резерве Анатолий Храпчинский заявил, что Украина создает такое оружие, которое кардинально меняет ситуацию на линии фронта с помощью подручных средств, поскольку не получила от международных партнеров необходимого оружия для изгнания россиян со своей территории.

