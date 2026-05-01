НАДПУ призывает отсрочить экопошлину СВАМ: она представляет серьезную экономическую угрозу для Украины

Механизм углеродной корректировки импорта (CBAM), который ЕС полноценно ввел с 1 января 2026 года, уже сегодня меняет правила игры для украинской промышленности. И хотя формально он призван бороться с глобальными выбросами CO₂, для Украины этот инструмент все больше выглядит как серьезный экономический барьер, говорят в Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ).

CBAM фактически создает неравные условия конкуренции, отмечают в Ассоциации: средства от продажи сертификатов направляются на поддержку европейских производителей, тогда как украинские предприятия вынуждены покрывать дополнительные расходы без аналогичной поддержки. При этом потери от СВАМ могут составить 4,8–6,3% ВВП, а ежегодные экспортные потери – от 1,4 до более 3,6 млрд долларов.

Ситуацию осложняет и война: из-за потери традиционных рынков и логистики украинские компании были вынуждены переориентироваться на ЕС. Если в 2021 году доля Евросоюза в экспорте товаров, подпадающих под CBAM, составляла 41%, то в 2025 году она выросла до 68%. Фактически украинская промышленность стала критически зависимой от европейского рынка и в то же время – наиболее уязвимой к новым правилам.

При этом экономические оценки последствий CBAM существенно различаются. Европейская комиссия прогнозировала минимальное влияние, всего на уровне 0,01% ВВП. Однако украинские отраслевые исследования говорят о совершенно других масштабах: потери могут достичь 4,8–6,3% ВВП. Давление уже ощущается: украинские металлурги вынуждены платить за выбросы по европейским ценам – €74–76 за тонну CO₂, тогда как внутренний налог в Украине остается символическим. В результате к каждой тонне стали добавляется $60–100 затрат, что делает продукцию менее конкурентоспособной.

Первые последствия уже видны на уровне предприятий. В частности, на "АрселорМиттал Кривой Рог" был остановлен один из ключевых производственных подразделений. Это сигнал о том, что речь идет не только о цифрах, а о реальном сворачивании производства. Но самые большие риски еще впереди – в 2029–2030 годах, когда бесплатные квоты на выбросы в ЕС начнут исчезать. Это будет означать резкий рост платежей, и, по оценкам, экспорт отдельных видов украинской металлопродукции в ЕС может прекратиться полностью, предупреждают в НАДПУ.

Параллельно растет еще один риск – сырьевая деградация экономики: из-за повышенного спроса на металлолом в ЕС Украина может превратиться в поставщика сырья, теряя собственное производство продукции с добавленной стоимостью.

"Все это происходит на фоне и без того сложной ситуации в отрасли. До войны горно-металлургический комплекс формировал более 10% ВВП и треть экспорта страны. Сегодня же предприятия сталкиваются с дефицитом кадров, падением заказов и риском массовых сокращений. По оценкам профсоюзов и отраслевых объединений, под угрозой находятся десятки тысяч рабочих мест в промышленных регионах, таких как Кривой Рог, Запорожье или Днепр. Это уже не только экономический вопрос, но и фактор социальной стабильности и обороноспособности", – подчеркнули в Ассоциации.

В итоге CBAM становится для Украины не просто экологическим регулированием, а серьезным тестом на выживание промышленности. Без адаптационных механизмов и финансовой поддержки риски деиндустриализации высоки. Но при условии правильной стратегии и инвестиций в декарбонизацию этот вызов может превратиться в шанс и стать толчком для модернизации украинской промышленности и интеграции в европейские производственные цепочки.