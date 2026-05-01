'Не Тина Кароль': скандальный блогер Беспалов раскрыл правду о своей мобилизации

Инфлюенсер подробно рассказал, как его мобилизовали.

Известный украинский блогер Богдан Беспалов впервые вышел на связь в привычном для себя формате, записав видео. Он подробно рассказал о внезапном исчезновении в связи с мобилизацией и сделал заявление о своей "заказчице".

"Не Тина Кароль. Ментовка Елена Тополя. Первое видео Беспалова", - подписал он опубликованный ролик.

В самой записи имени "заказчицы" блогер называть не стал:

"24 января 2026 года моя жизнь изменилась навсегда. Все знают, что была заказчица. Не вижу смысла называть ее имя, потому что это обсудили абсолютно все, написали СМИ. Это на ее совести, бумеранг существует, судьба ее уже карает".

При этом он рассказал, что до 24 января несколько дней подряд представители полиции на гражданском авто следили за ним для того, чтобы в дальнейшем меня задержать. А в тот день, по его словам, застали его с другом в кафе.

"Я не сопротивлялся, я поехал, меня отвезли в ТЦК, где меня уже ждали. Держали достаточно долго. Даже больше, так называемые ВВК… у меня огромные проблемы со зрением, есть все документы, все диагнозы, но, конечно, никого это не интересовало", - заявил Беспалов.

По его словам, далее он попал в воинскую часть с хорошим коллективом и отношением, прошел базовую военную подготовку, которая далась ему нелегко, и сейчас продолжает служить. Блогер анонсировал новые видео, которые будет записывать в свободное от службы время.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Елену Тополю упрекнули в причастности к мобилизации блогера Богдана Беспалова, но она все отрицала.

