ВСУ поразили несколько истребителей Су-57 и Су-34 на расстоянии 1700 км, – Генштаб

Последствия поражения уточняются.

В Челябинской области аэродром Шагол подвергся атаке со стороны украинских беспилотников. В частности, были успешно поражены несколько истребителей Су-57 и истребитель Су-34.

Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В частности, подтверждены результаты мероприятий по снижению возможностей противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

"Так, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ бойцами Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34", – отмечается в сообщении.

В то же время степень повреждений уточняется.

Как отметили в Генштабе, цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Последние поражения врага - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в районе населенного пункта Бабки Воронежской области были поражены российские вертолеты Ми-28 и Ми-17. Еще в районе оккупированного поселка Кача в Крыму был поражен самолет-амфибия Бе-12.

Кроме того, тогда же была поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край).

16 марта украинские защитники нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска, что в Ульяновской области РФ.

