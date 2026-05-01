Samsung Galaxy S27 Ultra лишится одной камеры, но взамен получит кое-что получше

Samsung готовит серьезное обновление камеры в будущем флагмане Galaxy S27 Ultra. По слухам, компания откажется от одного из привычных модулей – 3-кратного телеобъектива.

Сейчас в Galaxy S26 Ultra используется 4 камеры: основной сенсор на 200 Мп, сверхширик на 50 Мп, 5-кратный телевик на 50 Мп и отдельный 3-кратный модуль на 10 Мп. Однако именно последний считается слабым звеном системы и практически не обновлялся в последние годы.

По данным инсайдера Ice Universe, Samsung с вероятностью 100% откажется от 3‑кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra. Взамен производитель усилит 5-кратный зум, сделав его ключевым инструментом для зума вместо связки 3x + 5x. Другие ожидаемые изменения:

Новый сверхширокоугольный сенсор.

Новая фронтальная камера.

Новая основная камера.

Основная камера с переменной диафрагмой (вероятность 80%).

До выхода Galaxy S27 Ultra еще довольно много времени, поэтому компания может частично пересмотреть свои планы. Но если утечка подтвердится, будущий флагман Samsung получит одно из самых заметных обновлений камеры за последние годы.

По слухам, Galaxy S27 Ultra также может получить технологию распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.

Ранее специалисты DxOMark оценили возможности камеры Galaxy S26 Ultra. Несмотря на то, что камерофон Samsung показал улучшенные результаты по сравнению с S25 Ultra, он не вошел даже в топ-15 лучших камерофонов мира, уступив прошлогоднему iPhone 16 Pro.

