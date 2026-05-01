Украинская актриса сделала неоднозначное заявление о свадьбе с любимым-военным

Анастасия Пустовит отметила, что ее избранник "очень сильно устал".

Украинская актриса Анастасия Пустовит призналась, планирует ли выходить замуж за своего возлюбленного, который с начала широкомасштабной войны отправился добровольцем на фронт.

Судя по ее словам, каких-либо конкретных решений по этому поводу у пары на данный момент нет.

"Я не знаю. Я думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Относительно женитьбы, я думаю, всему свое время", - сказала Пустовит, передает "РБК-Украина".

Вместе с тем, как призналась актриса, она очень хочет забеременеть, но и боится.

"И очень хочу, и очень страшно… Хочется, чтобы он был рядом, или чтобы я была возле него в этот момент. Мне очень хочется беременность пройти вместе, рождение, эти все первые годики… Я не хочу, чтобы он был лишен ощущения того, что он папа. И я не хочу оставаться с этим опытом, то есть один на один с ребенком".

Напомним, на днях Анастасия Пустовит рассказала о том, что ей помогает переживать тяжелую разлуку с любимым:

"Я держусь за рутину… Я вот ездила к нему, вернулась 1 апреля. Ой, думала, я опять буду три дня лежать пластом, ничего не хотеть, никуда не ходить, все мне не мило, все мне не так. И все, что я сделала: я сразу забила день".

Вас также могут заинтересовать новости: