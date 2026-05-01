Россия и Иран нашли общий путь для обхода западных санкций, – СМИ

Есть точка, в которой войны в Украине и Иране пересекаются.

Иран успешно преодолевает американскую блокаду, продолжающуюся с 7 апреля, когда президент США Дональд Трамп приказал прервать иранское морское движение через Ормузский пролив. Москва и Тегеран активно наращивают торговлю через Каспийское море, сообщает издание Corriere della Sera.

Данные из открытых спутниковых источников показывают, что с момента введения американских санкций по меньшей мере десять российских грузовых судов направлялись через Каспий в иранский порт Амирабад.

Данные могут быть неполными, поскольку значительная часть перевозок на Каспийском море между Россией и Ираном осуществляется судами "теневого флота" или кораблями с выключенными системами идентификации, которые сложнее отследить.

Содержимое груза неизвестно, но это, несомненно, усиление движения по сравнению с предыдущими двумя годами. Чтобы противостоять американской блокаде, Ирану нужны товары первой необходимости – от зерна до лекарств, а также он может импортировать оружие и дроны.

Каспийский маршрут также открывает для Ирана возможность экспортировать нефтепродукты в другие страны мира, обходя блокаду Ормузского пролива. Суда Тегерана с небольшой грузоподъемностью могут подниматься по Волге до 110-километрового Волго-Донского канала, который соединяет ее с Доном, а оттуда – идти к Азовскому морю, Черному морю и Средиземному морю через Босфор и Дарданеллы.

Объемы такого экспорта будут ограниченными. Но с января 2020 года по июнь 2022 года Иран уже продемонстрировал, что умеет выдерживать давление, экспортируя в среднем менее 0,2 миллиона баррелей в день – против 2 миллионов баррелей в феврале прошлого года.

Последствия могут быть очень серьезными: если маршрут останется открытым, Иран сможет занять выжидательную позицию и не спешить с переговорами с Вашингтоном. Его расчет будет заключаться в том, что он сможет дольше противостоять американской блокаде Ормуза, тогда как блокада этого пролива, в свою очередь, повышает уровень напряжения в мировой экономике.

У Путина есть свои интересы: чем дольше США заняты войной в Персидском заливе, тем больше они нуждаются в перехватчиках Patriot против Ирана, и тем больше растет цена на российскую нефть.

Из-за войны президента США Дональда Трампа в Иране стоимость нефти марки Brent с начала года выросла более чем вдвое – до самого высокого уровня с марта 2022 года.

Трамп собирается продолжать морскую блокаду Ормузского пролива до тех пор, пока Иран не согласится заключить с ним ядерное соглашение.

Вас также могут заинтересовать новости: