Тепло продержится лишь неделю: синоптик Диденко сообщила о новом похолодании

Потепление в Украине продлится не менее недели. Температура постепенно повысится до +17...+24 градусов, но в следующие выходные снова похолодает. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 2 мая в Украине будет +9...+13 градусов, а в западных областях +12...+16 градусов.

3 мая станет еще теплее. Днем уже будет +12...+17 градусов, а на западе +16...+22 градуса.

Благодаря антициклону будет сухо и преимущественно солнечно в течение всех выходных. Только 2 мая периодические дожди пройдут в Черновицкой области, Херсонской и в Крыму. Сильного ветра не будет.

В Киеве 2 и 3 мая также будет сухо, солнечно. В субботу термометры покажут +12...+13, а в воскресенье потеплеет уже до +16...+18 градусов.

Такая теплая погода в Украине продлится и на следующей неделе, но затем снова станет прохладнее.

"На неделе в Украине еще потеплеет, до +17...+24 градусов, но в следующие выходные температура воздуха снова несколько снизится", – предупредила Наталья Диденко.

Нынешний апрель в Украине запомнился прохладой и ветреной погодой, и май, по прогнозам, также будет несколько холоднее обычного. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По оценкам синоптиков, средняя температура воздуха в мае составит около +12°...+15°, а в горных районах Карпат и Крыма +9°...+12°, что примерно на 1,5° ниже климатической нормы.

Количество осадков ожидается в пределах 35–76 мм. В то же время в западных областях, в частности на Львовщине, Ивано-Франковщине, а также в горных районах Закарпатья и Черновицкой области, прогнозируют 88–138 мм, что соответствует типичным показателям (80–120 % от нормы).

