Туристов предупредили о нескольких новых строгих правилах на популярных испанских курортах

Власти Испании ужесточили меры по борьбе с нарушениями, особенно в таких популярных среди тусовщиков местах, как Магалуф и Сан-Антонио.

Если вы этим летом планируете отдых на Майорке или Ибице, стоит обратить внимание на новые строгие правила. Власти Испании ужесточают меры с целью ограничения чрезмерных вечеринок на Балеарских островах, сообщает Express.

Издание объясняет, что растущее беспокойство по поводу антисоциального поведения вызвало все большее недовольство среди местных жителей, что вылилось в протесты с требованием усиления контроля за туризмом.

Отмечается, что власти усилили меры по борьбе с нарушениями, особенно в таких популярных среди тусовщиков местах, как Магалуф и Сан-Антонио. В частности, употребление алкоголя на улице запрещено, а штрафы за это составляют от 500 евро до 3 000 евро в зависимости от тяжести нарушения.

Видео дня

Кроме того, у туристов могут возникнуть неприятности, если они поздно ночью кричат или ведут себя так, что привлекают внимание других людей.

Издание уточняет, что ограничения распространяются не только на употребление алкоголя в общественных местах. На курортах, в частности в Плайя-де-Пальма, введены ограничения на потребление алкоголя по системе "все включено".

"Обычно гостям разрешается употреблять не более шести алкогольных напитков в день, которые распределяются между обедом и ужином", – говорится в статье.

Примечательно, что отелям разрешено взимать дополнительную плату, если гости пытаются превысить эти ограничения, а традиционные акции на напитки, такие как "счастливые часы" и предложения "два по цене одного", также были ограничены.

Кроме того, в определенных районах запрещено продавать алкоголь в магазинах, не имеющих лицензии, с 21:30 до 8:00, поскольку власти пытаются сократить употребление алкоголя на улицах и нарушения общественного порядка поздно ночью.

В публикации указывается, что штрафы за нарушение правил употребления алкоголя на улицах и пляжах могут составлять от 750 евро до 3 000 евро.

Отдых в Испании: последние новости

