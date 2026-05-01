Для этих знаков Зодиака следующая неделя будет самой счастливой в году

Составлен гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026 года. Неделя принесёт особенно сильную удачу трём знакам Зодиака. В этот период активируются энергии Водолея и Рыб, которые соединяют интуицию и инновационное мышление, помогая находить новые решения и неожиданные возможности, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Во вторник, 5 мая, произойдёт важное выравнивание: Северный узел в Рыбах соединится с Меркурием в Тельце, открывая новые идеи, связанные с предназначением и будущим направлением. Уже на следующий день, 6 мая, Плутон начнёт своё ретроградное движение в Водолее, усиливая внутреннюю работу и переосмысление целей.

Позже, 8 мая, напряжённый аспект Лилит в Стрельце и Венеры в Близнецах добавит импульс перемен и внутреннего бунта. Этот период будет подталкивать к отказу от старых установок и формированию нового пути. Через внутренние изменения формируется пространство для движения к более точному жизненному направлению.

Близнецы

Близнецы, в этот период вам будет важно не торопиться и внимательно наблюдать за происходящим вокруг. С 6 мая, когда Плутон начнёт ретроградное движение в Водолее, начнётся процесс глубокой внутренней трансформации, который продлится до октября. Это время не для спешки, а для осмысления и анализа.

Вы будете сталкиваться с новыми людьми, ситуациями и идеями, которые будут постепенно менять ваше восприятие жизни. Ваши цели и желания начнут трансформироваться, и это будет происходить естественно. Важно не пытаться контролировать процесс, а позволить событиям разворачиваться. Чем внимательнее вы будете к знакам и внутренним ощущениям, тем точнее вы поймёте направление своего развития.

Овен

Овны, вы будете входить в период активных перемен, который постепенно приведёт вас к важным жизненным решениям. 8 мая напряжённый аспект между Лилит в Стрельце и Венерой в Близнецах создаст импульс к изменениям и выходу за привычные рамки. Хотя этот период может ощущаться нестабильным, он будет необходим для роста.

Вы начнёте пересматривать свои цели и отказываться от устаревших сценариев. Энергия Лилит будет подталкивать к смелости и независимости, а Венера добавит возможности и новые перспективы. Важно доверять своим внутренним ощущениям и не действовать из страха. То, что сейчас начинается, может полностью изменить ваше будущее направление уже в ближайшее время.

Рак

Раки, на этой неделе вы начнёте ощущать постепенный поворот событий в более благоприятную сторону. Энергия Овна активирует сферу карьеры и профессионального роста, создавая новые возможности для развития. При этом во вторник, 5 мая, соединение Северного узла в Рыбах с Меркурием в Тельце принесёт важные знакомства и перспективные предложения.

Вы будете чаще сталкиваться с ситуациями, которые могут изменить ваше профессиональное направление. Важно оставаться открытыми к новым возможностям и не отвергать предложения из-за сомнений. Общение и информация в этот период будут играть ключевую роль. То, что появится сейчас, может стать началом более успешного и стабильного этапа вашей жизни.

