Это действительно работает: 'странный' лайфхак поможет охладить дом в жару

Эксперты рассказывают о простом способе охлаждения жилья без кондиционера при температуре до 24 °C.

Домохозяйствам рекомендуют в жаркий день ставить миски с водой на подоконники и в разных частях помещения, пишет Express.

Специалисты отмечают, что в условиях потепления охладить жилье без кондиционера может быть сложно, особенно в домах, которые спроектированы для сохранения тепла. Это может приводить к перегреву помещений и дискомфорту ночью.

Энергетические эксперты советуют использовать простой и дешевый способ – размещать миски с холодной водой или льдом у окон или перед вентиляторами. Вода поглощает тепло из воздуха, частично испаряется и таким образом снижает температуру в комнате.

В компании LEAP Energy Advice объясняют, что эффект можно усилить, если поставить миску перед вентилятором или у открытого окна – это помогает создать более прохладный поток воздуха в помещении.

Аналогичную рекомендацию поддерживает и энергетический поставщик British Gas. В компании отмечают, что такой метод позволяет сократить расходы на охлаждение по сравнению с кондиционерами, которые потребляют значительно больше электроэнергии.

