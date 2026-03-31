Названы самые удачные сроки для посева кабачков в украинском климате.

Кабачки есть практически на каждом украинском огороде. Эту культуру любят за неприхотливость, высокую урожайность и быстрый рост. Но свои лучшие качества овощ раскрывает только при условии правильной посадки. Если посеять семена небрежно, то они могут не прорасти.

Все тыквенные овощи считаются теплолюбивыми и плохо переносят заморозки. Чтобы саженцы не погибли от холода, запомните, когда сажать кабачки лучше всего и как правильно ухаживать за молодыми растениями. А также узнайте, какие дни будут наиболее удачными согласно с лунным посевным календарем.

Когда сеять кабачки в открытый грунт в Украине

При посеве кабачковых семян важно дождаться окончательного потепления. Спешить с посадкой не стоит, иначе саженцы не переживут весенние морозы. Оптимальной температурой для активации роста считается +15°. Если в течение суток бывает холоднее, то работу рекомендуется отложить.

В условиях украинского климата посев в открытый грунт проводят с середины апреля до начала или середины мая. Ориентироваться нужно не только на дату, а на прогноз синоптиков - впереди не должно похолодания. Поскольку погода на апрель 2026 обещает заморозки в середине месяца в большинстве украинских городов, то сеять семена стоит не раньше 13 апреля.

Также при выборе момента для посадки стоит учитывать сорт растения. Например, для поздних начало июня считается сроком, когда ещё не поздно посадить кабачки. Соответственно, более ранние разновидности сеем раньше.

Когда сеять кабачки семенами в открытый грунт по лунному календарю

По Луне также можно определить удачные для посадки даты. В некоторые дни лунное влияние на здоровье растений оказывается более благоприятным, чем в другие. К примеру, кабачки лучше всего сеять в растущий период, но нельзя работать в полнолуния и новолуния.

Как говорит лунный посевной календарь на апрель 2026, лучшими днями, когда сажать кабачки в открытый грунт семенами, будут 2-6, 9-12, 28-30 число.

В мае рекомендуется присмотреться к датам 2-8, 13, 15-17, 21-22, 24, 28-30 числа.

Как правильно сеять кабачки

Чтобы тыквенные культуры хорошо уродили, почва для них должна быть хорошо дренированной. Поэтому перед тем, как сажать кабачки семенами, перекопайте грунт граблями и внесите в него зрелый навоз или компост, а также немного песка.

За день до посева увлажните грядки теплой водой. Затем сделайте лунки глубиной 3 сантиметра. Важно дать кабачкам много пространства: расстояние между рядами должно быть не меньше 1 метра, а между соседними растениями - не меньше 60 сантиметров. В тесноте овощи будут хуже плодоносить. В одну ямку посадите по 2-3 семечка. А когда саженцы взойдут, оставьте по одному самому сильному.

Как ухаживать за кабачками на грядке

Мы разобрались с тем, когда сажать кабачки в открытый грунт, но это лишь половина работы. Далее за молодыми саженцами нужно присмотреть. Правила ухода не сложные, и при их соблюдении даже у неопытных фермеров получится вырастить здоровые растения.

Кабачковые грядки нужно поливать раз в десять дней, используя нагретую под солнцем теплую воду. Делать это нужно по утрам, чтобы почва быстро не высохла. После появления цветков частоту полива увеличивают до одной в неделю. Кабачки довольно влаголюбивые и требуют много жидкости для плодоношения.

Когда на первых всходах появится по 3-4 листика, растения при желании можно удобрить. Для этого на грядку вносят азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру, карбамид). Выбранное средство приготовьте по инструкции и внесите под кабачки, чтобы ускорить их рост.

