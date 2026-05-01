'Мы не пара': Потап и Настя Каменских объявили о разрыве

Артисты обратились к поклонникам.

Скандальный украинский рэпер Потап и его супруга, певица Настя Каменских вышли на связь с редким совместным заявлением о конце отношений.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет", - говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Instagram.

Они также попросили с пониманием и уважением отнестись к их решению.

Видео дня

"Комментариев не будет", - добавили артисты.

Стоит отметить, что заявление они сделали на русском языке.

Напомним, в прошлом году Потап рассказывал, за что его полюбила Настя Каменских, а также признавался, есть ли у них брачный контракт:

"Нет брачного контракта между нами. Нет. Никто не думает об этом. Просто мы простые люди. Все по-простому, по-настоящему, как у всех".

Как известно, Потап и Настя Каменских поженились в 2019 году. До свадьбы они много лет работали вместе в дуэте "Потап и Настя", а затем постепенно их рабочие отношения переросли в романтические.

