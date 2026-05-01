Украина может окончательно 'вывести из игры' российские вертолеты, – эксперт

Россия будет вынуждена перебрасывать их дальше от линии фронта из-за атак украинских войск.

В том, что Силы обороны поразили два вертолета в Воронежской области, важен, в частности, сам факт работы украинских БПЛА над так называемыми аэродромами переброски в РФ. Такое мнение высказал Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире "24 Канала".

"Были поражены вертолеты, которые находились на перевалочных площадках. Там между боевыми вылетами они заправляются, заряжаются. А "ночуют" они в другом месте, на большем расстоянии", – сказал эксперт.

Он пояснил, что после каждой атаки Сил обороны Россия вынуждена смещать свои аэродромы переброски подальше от линии фронта. В частности, впервые это было сделано на фоне украинских ударов из HIMARS по вражеской авиации.

Видео дня

"После этого появились наши баражирующие боеприпасы, которые стали долетать на 100 километров. И каждый раз РФ приходится переносить эти площадки чуть дальше. Что означает перенос таких площадок – это то, что российские пилоты должны потратить больше времени на то, чтобы просто долететь до линии фронта. И это означает, что они совершают меньше вылетов за сутки, снижается их эффективность, увеличивается расход ресурсов. То есть со всех сторон это максимально положительный эффект, если они будут переносить эти площадки еще дальше", – пояснил Катков.

Эксперт отметил, что если РФ переместит такие аэродромы на расстояние 200 километров и Силы обороны также смогут их атаковать – Москве придется перебрасывать свои вертолеты на такую дальность, которая уже не позволит им эффективно работать в Украине.

"Это, конечно, не произойдет прямо завтра. Но речь идет о том, что с помощью дронов можно исключить из игры такую вещь, как ударные вертолеты, которые просто не смогут нормально работать, потому что они находятся в зоне поражения вражеского вооружения", – отметил Катков.

Поражение российских вертолетов: что известно

Ранее о том, что украинские защитники поразили два вертолета РФ в Воронежской области, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди. По его словам, речь идет о Ми-28 и Ми-17, которые были поражены в 150 километрах от линии боевого соприкосновения.

Как отметил командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" СБС Юрий Федоренко, этот удар стал первым подобным случаем слаженной работы украинских подразделений с начала полномасштабной войны. По его словам, эту операцию планировали "ряд лиц", которые, в частности, четко зафиксировали время прибытия этих вертолетов на аэродром.

