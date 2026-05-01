Сколько танков осталось на складах в Украине: подсчёты OSINT-аналитиков

Приведенные данные являются общедоступными, и Россия знает о них даже лучше, чем сторонние наблюдатели.

Не только Россия, но и Украина получила значительное наследие советских вооружений, которое стало важным источником для пополнения армии техникой. Аналитики открытых данных (OSINT), действующие в соцсетях под псевдонимами Covert Cabal и Jompy, обнародовали свои подсчеты танков на открытых базах хранения в Украине на основе общедоступных спутниковых снимков.

Аналитики отмечают, что на момент обретения независимости Украина имела в своем распоряжении около 6 тысяч танков, правда, львиная доля из них относилась к устаревшим версиям – Т-55 и Т-64. Однако именно в те времена был подписан обширный Договор об обычных вооруженных силах в Европе, который определял предельное количество вооружений для каждой европейской страны. И согласно этому договору Украина должна была ограничить свои арсеналы 3130 танками на активной службе и еще 950 в резерве.

Приводя свои подсчеты, Covert Cabal и Jompy подчеркивают, что они пользовались только открытыми источниками – Google Earth и подобными сервисами. Поэтому вся информация является открытой и доступной любому, а Россия, очевидно, знает об этих базах хранения даже больше, чем сторонние наблюдатели.

Аналитики отмечают, что в период с 2014 по 2021 год Украина мобилизовала и восстановила все более-менее пригодные танки, которые оставались на складах с середины 1990-х. В целом спутниковые снимки фиксируют следующую картину на базах хранения:

308 танков – на конец 2021 года;

356 – в 2022 году;

324 – в 2023 году;

180 – в 2024 году;

222 – в 2025 году.

Увеличение количества танков на хранении в 2022 и 2025 году может указывать на то, что Украина использует старые базы для хранения трофейной и недавно поврежденной техники.

Covert Cabal и Jompy отмечают, что общедоступные спутниковые снимки недостаточно качественны, чтобы точно определить техническое состояние этих машин. Но они предполагают, что Украина спрятала все более-менее пригодные танки, понимая, что Россия имеет технические возможности атаковать открытые базы хранения техники.

Также по состоянию на 2025 год аналитики насчитали на открытых складах в Украине:

655 БМП;

625 БТР;

646 МТЛБ;

444 БРДМ.

В целом с 2021 по 2025 год складские запасы Украины сократились лишь на 19%.

"Поражает, сколько крупных складов хранения существует в Украине, где под открытым небом стоят сотни и сотни единиц техники – и не только танков. Важно отметить: это явно не просто металлолом без какой-либо ценности. Об этом свидетельствует то, что количество техники на базах меняется из года в год. Это означает, что Украина активно использует резервы из хранилищ", – говорят авторы исследования.

При этом Covert Cabal и Jompy добавляют, что, в отличие от России, Украина не была ограничена только старыми запасами техники и небольшим собственным производством, но и могла получать более современную и продвинутую технику от своих западных партнеров.

Техника на российских складах

Как писал УНИАН, в январе OSINT-аналитик Covert Cabal, исследующий российские базы хранения техники по спутниковым снимкам, заявил, что Россия фактически исчерпала запасы более-менее современных танков.

До начала полномасштабной войны основу резервов составляли Т-72 поздних модификаций и Т-80. Однако за годы войны почти все пригодные к ремонту современные машины уже сняли с хранения. По состоянию на начало года на складах остаются преимущественно старые или проблемные модели.

