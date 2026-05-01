Известная украинская певица похудела на 33 килограмма: фото до и после

Исполнительница призвала любить себя.

Украинская певица, финалистка Нацотбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик) поделилась, как ей удалось похудеть на 33 килограмма, и показала свои фото до и после.

"86 кг и 53 кг. К*пец, я не верю, что это было в моей жизни… И на каждом этапе буллинг. Комментарии, обсуждение, сравнение, давление", - отметила она в своем Instagram.

При этом певица подчеркнула, что для нее было самым важным на любом из этапов, и дала совет всем, кто так же сталкивался с подобным.

Видео дня

"Весила я 86 кг, 70, 60 или 53, я всегда любила себя. И это первое, что вам нужно понять: любой вес может быть красивым. Если ты сейчас в теле и не любишь себя начни не с диеты. Начни с того, как ты себя преподносишь. Красиво оденься. Сделай укладку. Придай себе уверенность. И поверь – люди гораздо меньше цепляются, когда ты сама себя несешь как ценность", - поделилась Валерия Форс.

По ее словам, это именно то, что спасло ее, когда она не могла похудеть около 7 лет.

"Я просто приняла себя и начала жить свою жизнь, а не ждать "когда похудею"… Я люблю вкусно поесть. И я научилась совмещать это с результатом. И самое главное - я научилась любить себя в любом состоянии", - добавила певица.

