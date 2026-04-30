РФ 'засыпала' Одессу дронами: много раненых, повреждены дома, гостиница и десятки авто

Больше всего пострадал Приморский район областного центра.

Российская оккупационная армия в ночь на 30 апреля атаковала Одессу десятками ударных дронов – в городе вспыхнули пожары, значительно повреждено жилье, уничтожены автобусы и автомобили, много раненых среди гражданского населения.

Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, враг нанес удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города. По состоянию на 7:00 известно, что больше всего пострадал Приморский район областного центра. В частности, повреждены многоэтажка и 5-этажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать. Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города.

"Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты: существенные разрушения понесло здание детского сада, поврежден торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей", – подчеркнул чиновник.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

Среди раненых - 17-летний юноша, двое людей в настоящее время находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни, добавил Лысак. По его данным, один человек доставлен в травматологическое отделение. Другим пострадавшим, утверждает Лысак, оказали необходимую помощь на месте или направили на амбулаторное лечение.

К ликвидации последствий привлечено 68 единиц техники и более 280 специалистов всех экстренных и коммунальных служб города. На местах развернуты оперативные штабы, где жители поврежденных домов могут получить помощь и консультации.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что по предварительным данным, среди пострадавших – 11 мужчин в возрасте 18-72 лет и 6 женщин – 21-70 лет.

"По нашим данным, 7 человек еще находятся в больнице. Количество раненых уточняется. Начато производство по ч. 1 ст. 438 УК – военные преступления", – сказала Верба.

По данным регионального управления Нацполиции, повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гостиница, автостоянка и другие объекты инфраструктуры, а также транспортные средства.

"По меньшей мере 18 граждан получили различные травмы", – заявили в полиции.

Сейчас правоохранители работают на местах – фиксируют последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают свидетелей, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.

Обновлено в 8:28. По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, из 18 пострадавших – 9 госпитализированы.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области отметили, что произошли многочисленные разрушения и масштабные пожары в разных районах города. Наибольшие повреждения получили жилой сектор, вследствие попаданий произошло возгорание квартир на 4 и 5 этажах 5-этажки, на 6 и 7 этажах 17-этажки.

"Кроме жилья, существенных разрушений потерпела гражданская инфраструктура города, возникли пожары в складских помещениях, административных и учебных зданиях, а на парковках и подворьях огнем уничтожены и повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей, горели гаражи и хозяйственные постройки", - рассказали спасатели.

На местах ликвидации последствий атак работали психологи ГСЧС, оказавшие необходимую психологическую поддержку 36 людям, среди которых 5 детей.

К укрощению огня и проведению поисково-спасательных работ привлекались более 200 спасателей и 48 единиц техники для скорейшей локализации всех очагов возгорания.

Атаки на Одессу – последние новости

Как писал УНИАН, российская армия ночью 29 апреля атаковала Одессу несколькими волнами дронов. Сообщалось, что под ударом оказались инфраструктура и жилой сектор, повреждены пятиэтажное здание и частный дом. Известно, что враг нанес удар по территории автостоянки и административному зданию, в результате чего пострадали четыре человека. Впоследствии, после второй "волны", сообщалось, что число пострадавших возросло до шести. В городе бушевали пожары.

