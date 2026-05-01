Украину накрывает антициклон: синоптик рассказал, как изменится погода

Температура постепенно повысится, ночные заморозки отступят.

В ближайшие выходные на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому осадков почти не будет. Зато преобладать будет устойчивая погода и начнется долгожданное потепление. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие сутки погодные условия в нашей стране будет определять малоподвижный антициклон, благодаря которому ожидается преимущественно устойчивая, малооблачная и сухая погода", – говорит синоптик.

Лишь на крайнем юге и местами в Прикарпатье временами возможен небольшой дождь.

Видео дня

Температура, по данным Кибальчича, будет постепенно повышаться, начиная с западных областей, а ночные заморозки практически полностью отступят.

Погода 2 мая

В субботу на западе Украины без существенных осадков. Только на Буковине пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер слабый, 3–8 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, на поверхности почвы еще местами заморозки 0…–3 °С. Днем воздух прогреется до +12…+17 °С, а в Закарпатье местами +18…+19 °С.

На севере будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью 0…+5 °С, на поверхности почвы заморозки 0…–3 °С; а днем потеплеет до +10...+15 °С.

В центральной части Украины ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Ночью будет +1...+6 °С с заморозками на почве 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

На юге Украины 2 мая утром и днем местами возможен небольшой дождь. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, днем +11…+16 °С.

На востоке будет преобладать спокойная и устойчивая погода, без осадков. Ночью ожидается +1…+6 °С, на почве и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С. Днем термометры покажут +10...+15 °С.

Погода 3 мая

На западе Украины сохранится устойчивая погода без осадков, только ночью и утром местами возможен туман. Ночью будет +1…+6 °С с заморозками до 0…-3 °С. Днем потеплеет до +16...+21 °С.

На севере в воскресенье также сохранится устойчивая погода без осадков. Ночью будет +2…+7 °С, а днем воздух прогреется до +12…+17 °С.

В центральной части ожидается теплая погода без осадков. Ночью +1…+6 °С, а днем до +13…+18 °С.

На юге в воскресенье будет сухо, но ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, днем +13…+18 °С.

В восточных областях сохранится погода без осадков на фоне выступления антициклона. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

Этой весной апрель в Украине отличился нетипичным похолоданием и ветреной погодой, и май, по прогнозам, также не порадует теплом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в мае составит примерно +12°...+15°, а в Карпатах и Крыму +9°...+12°, что ориентировочно на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков, как ожидается, будет соответствовать обычным показателям для этого периода.

Вас также могут заинтересовать новости: