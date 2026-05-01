Учёные 'воскрешают' голубого оленя, исчезнувшего сотни лет назад

Компания Colossal Biosciences, специализирующаяся на восстановлении вымерших видов, официально объявила о начале проекта по возрождению голубого оленя, сообщает Axios.

Это редкий представитель семейства антилоп, который когда-то обитал в Южной Африке.

Как отметил генеральный директор Бен Ламм, специалисты уже получили ДНК животного и завершили ее картирование. Сейчас проект перешел к самому ответственному этапу – редактированию генома. По мнению разработчиков, это позволит вернуть вид, который был полностью уничтожен людьми еще в конце XVIII века.

"Рождение" первого животного планируется на 2028 год.

"Для всех проектов, над которыми мы работаем, мы хотим вернуть животных в какую-то родную среду, где они смогут выживать, быть полезными для экосистемы", – говорит Ламм.

Помимо голубого оленя, компания продолжает работу над другими амбициозными проектами. Уже в том же году на свет может появиться первый мамонтенок. Разработчики завершают подготовку генома и готовятся к следующему шагу – переносу готовых эмбрионов суррогатным матерям-слонихам.

Правда, далеко не все ученые в восторге от таких экспериментов. Критики говорят, что это опасно для природы. Например, экологи из Йельского университета Пол и Энн Эрлих прямо заявляют: даже если это технически возможно – идея просто ужасна.

