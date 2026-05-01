Дело не в ностальгии: психолог объяснил, почему родители хранят детские рисунки

Люди считают, что родители, которые хранят детские рисунки и другие вещи, – это мягкосердечные люди, обладающие большой эмоциональной емкостью и склонностью к ностальгии. Иногда это правда, но часто – нет, пишет Space Daily.

Психолог Джеймс Уитфилд после многих лет работы с людьми пришел к выводу, что хранение вещей часто является тихим актом самоутверждения.

"Этот ящик говорит: это произошло. Я был здесь. Был один вторник в октябре, когда этот маленький человечек вручил мне этот рисунок, и именно мне она его вручила. Отпечаток ладошки – это не сентиментальный предмет. Это квитанция", – говорится в статье.

Указывается, что родители маленьких детей нередко описывают последующие годы после появления ребенка как некий туман.

"Они могут перечислить события в хронологическом порядке, но им трудно почувствовать, что они были главными героями какого-либо из них", – объясняет психолог.

Витфрид поделился, что за этой "туманностью" стоит настоящая когнитивная наука, и это не просто усталость. Исследования показывают, что восприятие времени мозгом зависит от того, сколько различных ментальных образов он обрабатывает за единицу времени. Когда дни повторяются, мозг перестает кодировать каждый из них отдельно, он их сжимает.

"У взрослых, чья жизнь имеет четкую структуру и повторяется, меньше знаковых событий, которые бы закрепляли воспоминания. Мозг сливает воедино то, что не может различить. Подгузники, ланч-боксы, время сна – и все повторяется. Три года могут слиться в нечто такое, что при воспоминании кажется одним длинным вторником", – отмечает психолог.

Многие родители маленьких детей описывают своеобразный разрыв между деятельностью и переживаниями. То есть, они водят ребенка к педиатру, устраивают дни рождения, но какая-то часть их "я" наблюдает за этим с небольшого расстояния, рассказывая о собственной жизни от третьего лица.

По словам психолога, такое ощущение деперсонализации, в более мягких формах, чрезвычайно распространено в периоды хронического стресса и недосыпания, что почти идеально описывает раннее родительство.

"Именно здесь хранение начинает обретать смысл. Если ваши собственные воспоминания о тех годах ненадежны, если какая-то часть вас подозревает, что вы не были полностью присутствующими, то артефакты становятся опорой. Рисунок на холодильнике – это не украшение. Это соглашение с реальностью", – рассказал Витфрид.

Он добавляет, что хранение успокаивает того, кто хранит. Ребенку, зачастую, эта папка вообще не нужна.

"Люди хранят то, чего боятся потерять. Каждый, кто видел, как родители помнят о каждом дне рождения и мельчайших подробностях жизни своего ребенка, может узнать тот самый защитный инстинкт, который проявляется в разных формах", – подытожил психолог.

