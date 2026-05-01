Синие или черные: какие солнечные панели лучше

Цвет солнечных панелей - это не только про красоту, но и про их эффективность.

Солнечные панели становятся все более популярными, но не все они одинаковы. На домах можно заметить оборудование черного и синего цвета.

Издание BGR выяснило, какие солнечные панели более эффективны, дешевле и лучше.

На сегодняшний день ответ почти всегда звучит так: черные солнечные панели. Для этого есть несколько причин, в том числе особенности их изготовления. Черные солнечные панели, как правило, монокристаллические, то есть каждая солнечная ячейка представляет собой отдельный кристалл. Кристаллы создаются с помощью метода Чохральского, при котором из расплавленного кремния извлекается один зародышевый кристалл, образующий непрерывную решетку. Кремний имеет естественный темный цвет, а его кристаллическая структура поглощает почти весь свет, практически не отражая его, что и придает панелям черный цвет.

Синие солнечные панели - поликристаллические. Они образуются путем сплавления кристаллов кремния, которые затвердевают при охлаждении, что приводит к появлению мерцающего синего цвета. Синие панели имеют более низкую эффективность – от 15% до 17% по сравнению с 24% у черных солнечных панелей. Однако их производство обходится дешевле, поскольку в процессе производства тратится меньше кремния.

Отмечается, что монокристаллические панели стоят от 0,90 до 1,20 доллара за ватт (39,55-52,74 гривни за ватт), тогда как поликристаллические синие панели – от 0,70 до 0,95 доллара (30,76-41,75 грн). Для типичной домашней установки мощностью 8 кВт выбор синих панелей может обойтись значительно дешевле. Однако, поскольку черные панели производят больше энергии при той же площади, в долгосрочной перспективе они позволят сэкономить.

Конечно, в любом случае окупаемость солнечных панелей занимает годы. Черные панели предлагают не только выгоду. Более высокая эффективность делает их популярными на небольших крышах и в мобильных установках, где пространство ограничено. Черные солнечные панели также служат на 10 лет дольше, чем синие, и лучше сохраняют эффективность при высокой температуре, что делает их лучшим выбором в жарком климате.

Но синие солнечные панели не исчезли полностью. Их дешевле продавать, потому что их дешевле производить. Поликристаллические панели по-прежнему имеют ценность для проектов с ограниченным бюджетом.

Ранее УНИАН писал, что солнечная электростанция для дома может не окупиться.

Вас также могут заинтересовать новости: