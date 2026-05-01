РФ уже потеряла миллиарды долларов от украинских ударов по нефтяным объектам, - Зеленский

Силы обороны намерены расширить сферы применения украинских дальнобойных систем.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о колоссальных потерях Российской Федерации в результате успешных украинских ударов по российской нефтяной промышленности. Речь идет о не менее 7 миллиардах долларов. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В частности, как отметил президент, по итогам апреля украинские дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций. "Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимо сокращается его работа", – подчеркнул Зеленский.

Какие потери понесла РФ в этом году

"По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной промышленности и переработки: от попаданий, простоев, задержек с отгрузками", – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим глава государства выразил благодарность всем воинам Сил обороны Украины, которые вместе с СБУ и украинскими разведками обеспечивают этот результат.

"Будем расширять применение наших дальнобойных систем. Готовим решения", – добавил Зеленский.

Атаки на нефтяную инфраструктуру РФ

По данным Bloomberg, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до многолетних минимумов.

Как отмечает The Moscow Times, правительство России усиливает контроль за производством топлива после рекордной серии атак украинских беспилотников на российскую нефтяную промышленность за последние полгода.

Вас также могут заинтересовать новости: