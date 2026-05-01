РФ уже потеряла миллиарды долларов от украинских ударов по нефтяным объектам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о колоссальных потерях Российской Федерации в результате успешных украинских ударов по российской нефтяной промышленности. Речь идет о не менее 7 миллиардах долларов. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
В частности, как отметил президент, по итогам апреля украинские дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций. "Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимо сокращается его работа", – подчеркнул Зеленский.
Какие потери понесла РФ в этом году
"По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной промышленности и переработки: от попаданий, простоев, задержек с отгрузками", – подчеркнул Зеленский.
В связи с этим глава государства выразил благодарность всем воинам Сил обороны Украины, которые вместе с СБУ и украинскими разведками обеспечивают этот результат.
"Будем расширять применение наших дальнобойных систем. Готовим решения", – добавил Зеленский.
Атаки на нефтяную инфраструктуру РФ
По данным Bloomberg, в апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до многолетних минимумов.
Как отмечает The Moscow Times, правительство России усиливает контроль за производством топлива после рекордной серии атак украинских беспилотников на российскую нефтяную промышленность за последние полгода.