Украинские дроны разносят НПЗ в Туапсе: Генштаб раскрыл, куда ещё ударили Силы обороны

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по объектам нефтеперерабатывающего завода "Пермский".

В России поражены нефтеперерабатывающие заводы "Туапсинский" и "Пермский". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 мая подразделениями Сил обороны Украины в очередной раз было нанесено поражение инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Степень ущерба, нанесенного объекту энергетического тыла врага, уточняется, подчеркнули в ведомстве.

Также там сообщили, что 30 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Пермский" в Пермском крае РФ. Подтверждено повреждение установки первичной переработки нефти АВТ-4 с последующим пожаром на территории завода.

В Службе безопасности Украины уточнили, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны (ГУР и СБС) в очередной раз поразили инфраструктуру морского порта "Туапсе" и Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ.

"Морской нефтетерминал и Туапсинский НПЗ являются важными производственными комплексами и логистическими узлами, обеспечивающими связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти. Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара украинских беспилотников возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах. Над терминалом поднимается столб черного дыма.

Удары по Туапсе

Как сообщал УНИАН, это уже четвертая атака украинских дронов на морской порт в Туапсе за последние две недели. В течение этого времени в городе на нефтеперерабатывающем заводе тушили масштабный пожар, возникший после атаки. Местные власти сообщали об экологической катастрофе, в частности о выпадении "нефтяных дождей" и нефтяном пятне в море.

А 30 апреля украинские спецслужбы сообщили, что вновь нанесли удары по объектам в Перми, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

29 апреля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, расположенную вблизи Перми, которая находится на расстоянии более 1500 км от Украины.

