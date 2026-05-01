Кардиолог назвал 4 продукта, которые сокращают продолжительность жизни

Известный кардиохирург Джереми Лондон назвал четыре продукта, которые сокращают продолжительность жизни. Об этом пишет Mirror.

По его словам, этими продуктами оказались алкоголь, переработанное мясо, сладкие напитки и чрезмерное количество насыщенных жиров.

Врач высказался о безалкогольных и газированных напитках, которые он назвал "пустыми калориями", "никогда не дающими ощущения сытости".

Лондон описал их как "жидкую смерть" и подчеркнул:

"Просто не пейте их. Точка. Готово".

Он объяснил, почему назвал их "жидкой смертью":

"Я считаю, что безалкогольные напитки - это просто бич нашего общества, поэтому я действительно пытался привлечь к этому внимание. Очевидно, что высококалорийные безалкогольные напитки и потребление большого количества калорий, которые люди не осознают, что получают вместе со сладкими напитками, - это большое табу".

Если говорить об алкоголе и мясных полуфабрикатах, то Всемирная организация здравоохранения относит их к канцерогенам первого класса, что означает, что они являются канцерогенными для человека.

"Эта категория применяется, когда имеются достаточные доказательства канцерогенности для человека. Другими словами, существуют убедительные доказательства того, что этот агент вызывает рак", - предупредили в ВОЗ.

В то же время организация Cancer Research UK отметила:

"Мы точно знаем, что переработанное мясо является причиной рака. Мы настолько же уверены в этой связи, как и в других доказанных причинах рака, таких как табак и алкоголь".

По словам доктора Лондона, его упоминание о "избытке насыщенных жиров" имело целью включить "мясо с высоким содержанием жира, сливочное масло, молочные продукты с высоким содержанием жира и другие продукты такого рода".

Однако другие ведущие ученые могут поставить это под сомнение. Например, профессор Сара Берри, эксперт по питанию и кардиометаболическому здоровью в Кингс-колледже Лондона, подчеркнула, что "самый большой миф, который меня раздражает, - это то, что молочные продукты содержат много насыщенных жиров и поэтому повышают риск сердечных заболеваний, хотя это не так".

Также Лондон отметил, что полный отказ от продуктов, которые он назвал, не является обязательным, подчеркнув, что попытка питаться здоровой пищей 80% времени является "победой".

"Послушайте, я понимаю, что жизнь мешает и придерживаться плана питания бывает трудно. Для меня лично 80% времени - это уже победа. Теперь поймите, что ваша цель - уменьшить потребление этих продуктов, жить в меру. Чего вы должны избегать, так это того, чтобы любой или все эти продукты стали основой вашего рациона", - предупредил он.

Что такое переработанное мясо?

Всемирная организация здравоохранения определяет, что переработанное мясо - это мясо, которое было переработано путем соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для усиления вкуса или улучшения сохранности.

Большинство переработанного мяса содержит свинину или говядину, однако оно также может содержать другое красное мясо, птицу, субпродукты или побочные продукты мяса, такие как кровь. В частности, в этот перечень вошли:

хот-доги (франкфуртские сосиски);

ветчина;

колбасы;

соленая говядина;

билтонг или вяленая говядина;

мясные консервы;

мясные полуфабрикаты и соусы.

А как насчет употребления алкоголя в небольших количествах?

Главный санитарный врач Службы общественного здравоохранения США предупредил, что употребление алкоголя связано как минимум с 7 видами рака и что даже небольшое или умеренное употребление может повысить риск возникновения болезни.

Другие советы по здоровью

Ранее психологи ответили, что помогает оставаться здоровым до старости. Отмечается, что лишь около 25% вариаций в продолжительности жизни человека обусловлены генетическими факторами.

Также эксперты ответили, в каком мясе больше белка - в курице или индейке. Если вы выбираете между индейкой и курицей, то важно учитывать их различия во вкусе.

Вас также могут заинтересовать новости: