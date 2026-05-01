Как на самом деле хранить муку, чтобы она не портилась раньше времени: советы экспертов

Они выделили всего три правила.

Хранение муки требует особого подхода, если вы хотите, чтобы она оставалась свежей и пригодной для выпечки в течение длительного времени, пишет Better Homes & Gardens со ссылкой на экспертов своей тестовой кухни.

Как отмечают специалисты, бумажная упаковка, в которой мы покупаем продукт, не является надежной защитой. Мука из бумажных пакетов позволяет остаткам влаги после обработки выходить, но она не защитит муку в вашем доме от тепла, ароматов других продуктов или новой влаги.

Согласно советам, первым шагом должно быть перемещение продукта в герметичную емкость. Подойдет любой контейнер – пластиковый или стеклянный, или даже обычный зип-пакет. Если не хотите возиться с пересыпанием, можно просто положить пакет с мукой целиком внутрь большой емкости.

Сроки хранения существенно различаются в зависимости от сорта и условий. Универсальная мука в герметичной таре в прохладном темном месте "живет" 8–12 месяцев. В то же время другие виды муки при комнатной температуре хранятся лишь 3–6 месяцев.

Особое внимание стоит уделить цельнозерновым сортам. Из-за высокого содержания жиров они остаются свежими в шкафу лишь до полугода. Если вы хотите сохранить такой продукт дольше, директор тестовой кухни Линн Бланчард советует использовать морозильную камеру.

Так, для длительного хранения (до одного года) холод – лучший вариант. Герметичные пакеты в морозилке защитят муку, которую вы используете редко, от появления неприятного горького привкуса. Главное – не забыть подержать продукт при комнатной температуре непосредственно перед выпечкой.

Чтобы запасы не испортились раньше времени, специалисты рекомендуют соблюдать три простых правила: хранить продукт в прохладе вдали от света, использовать только герметичные емкости и обязательно подписывать название сорта и дату покупки. Это поможет не перепутать виды муки, которые часто выглядят одинаково.

