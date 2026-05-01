Музей Библии покажет свитки времен Иисуса: ученые раскрыли их величайшее значение

Свитки Мертвого моря переписали историю Библии, сохранив одни из старейших из обнаруженных экземпляров Священного Писания.

Несколько древних фрагментов библейских текстов, или так называемые свитки Мертвого моря, будут выставлены в мае в Музее Библии в Вашингтоне до сентября.

Как пишет Daily Mail, в новой экспозиции будут представлены редкие тексты, включая фрагменты Книги Исаии. Отмечается, что эти редчайшие фрагменты скопированы писцами около I века н.э. и написаны на древнееврейском языке на коже, сохранив тексты нескольких глав. Книга Исаии - это важнейшее пророческое произведение, предупреждающее о суде над грешными народами. Она также содержит отрывки, которые, по мнению христиан, предвещают пришествие будущего Мессии.

В коллекции также будет представлено апокрифическое повествование о рождении Ноя, отрывки из еврейской Книги Товита и фрагменты филактерийских свитков, которые когда-то носили во время молитвы.

Руководитель музея Бобби Дьюк назвал свитки Мертвого моря величайшим археологическим открытием всех времен.

История свитков

Обнаруженные в 1947 году пещерах Кумрана недалеко от Мертвого моря, свитки представляют собой около 1000 древних рукописей, сохранившихся в тысячах фрагментов.

Они были написаны на пергаменте, изготовленном из шкуры животного, а также на папирусе и тонких металлических листах.

Текст на свитках представлен на четырех языках: иврите, арамейском, греческом и набатейском - языке древнего набатейского народа.

Однако о самих писцах известно мало, поскольку они не подписывали свои работы.

Риса Левитт, исполнительный директор Музея библейских земель Израиля и один из кураторов вашингтонской выставки, сказала, что она организована, чтобы люди смогли лучше вообразить мир, в котором были созданы свитки:

"Мы хотим, чтобы публика понимала место, географию и исторический контекст, чтобы к моменту знакомства со свитками она могла лучше их понять".

До открытия свитков Мертвого моря самые древние известные копии Священного Писания датировались примерно 1000 годом нашей эры, а это значит, что тексты, которые обнаружили в 1947 году, приблизили ученых более чем на тысячелетие к истокам Библии.

Что еще покажут в музее

В экспозицию также включен Апокриф Книги Бытия, свиток Мертвого моря, который дополняет историю рождения Ноя деталями, не встречающимися в традиционном Священном Писании. В частности, в тексте описываются опасения, связанные с необычной внешностью Ноя, и страхи его отца, который сомневался в происхождении ребенка.

Части Книги Товита также включены в экспозицию – древнего еврейского текста, считающегося частью апокрифов, повествующего о вере, исцелении и божественном руководстве.

Что еже можно будет увидеть на выставке

Помимо свитков, в экспозиции представлены несколько впечатляющих артефактов, связанных с древним Иерусалимом, в том числе массивная брусчатка - часть паломнического пути I века, по которому верующие шли от Силоамской купели к храму.

Также выставлен камень Магдалины - богато украшенная платформа, которая, как считается, поддерживала свитки Торы внутри синагоги в родном городе Марии Магдалины на берегу Галилейского моря. На одной стороне камня изображена детальная резьба меноры из Иерусалимского храма.

В самом конце экспозиции будет выставлен камень из Иерусалима весом 1,8 тонн, взятый с самой Храмовой горы.

Другие новости о Библии

Хотя большинство знает продукты, которые ел Иисус, такие как хлеб и вино на Тайной вечере, знания о том, что он ел в повседневной жизни менее распространены. Поэтому историк рассказала, что ел Иисус Христос в повседневной жизни.

Кроме того евангелие от Никодима наконец объяснило, как умер и воскрес Иисус. Великий поиск открытий, связанных с Иисусом, продолжается, и вот уже очередное достижение.

Вас также могут заинтересовать новости: