Украина всё чаще наносит удары дронами по глубокому тылу РФ: эксперт раскрыл, что за этим стоит

Этому, в частности, способствует размер территории России, отметил Катков.

Есть ряд факторов, которые привели к тому, что украинские дроны стали чаще долетать до дальних тылов РФ. Такое мнение высказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала.

"Это связано с тем, что дронов стало больше. Надо понимать, что далеко не каждый дрон, который запускает Украина, особенно если речь идет об ударах на 1500 километров, долетает. Но того количества средств, которое запускается, хватает для того, чтобы достичь впечатляющих результатов", – сказал Катков.

По его словам, это работает в сочетании с тем, что Силы обороны знают, где расположены те или иные средства российской ПВО. Также важную роль играет уменьшение самого количества средств противовоздушной обороны РФ.

"Параллельно происходит процесс стабильного, поставленного на рельсы уничтожения количества российских ЗРК. Например, временно оккупированный Крым очень помогает. Мы там все им уничтожаем, а россияне должны там усиливать эти средства. И для нас уничтожение ЗРК в оккупированном Крыму – это довольно удобно, потому что там действуют мидлстрайки, работает тот же "Старлинк" для нас. И все это работает", – добавил Катков.

Он также отметил, что Россия продолжает наращивать количество средств ПВО вокруг Москвы и в районе Валдая, где расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина. Это приводит к тому, что на других объектах количество таких средств уменьшается. Кроме того, по словам эксперта, против РФ играет размер ее территории.

"Есть правило: чем дальше от фронта, от Москвы – тем меньше ПВО. Поэтому создание противодроновой российской обороны очень сложно. Они не могут себе позволить столь плотных радиолокационных полей, как это может Украина. У них нет возможности создать такую плотную систему обнаружения. А без системы обнаружения ты не сможешь уничтожить цель", – пояснил Катков.

Напомним, ранее стало известно, что дроны впервые долетели до российского Екатеринбурга, который расположен в 1800 километрах от украинской территории. Позже полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что этот регион уже фактически стал доступным для украинских атак.

Как отмечал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, на Урале в РФ еще со времен СССР расположены крупные производственные мощности. Он пояснил, что еще с тех времен руководство государства было уверено, что этот регион защищен от ударов благодаря своему расположению.

