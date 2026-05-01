На прошлой неделе произошло важное событие, которое в Украине прошло почти незаметно – Япония разрешила экспорт летального оружия. Впервые со времен Второй мировой войны "самураи" возвращаются в большую игру как самостоятельная военная держава.

Путин может гордиться своим курсом на (де)милитаризацию соседей, ведь он сделал то, чего никому не удавалось последние 80 лет – ликвидировал пацифизм как государственную политику в Японии и Германии. Но возвращаясь к японскому экспорту – это очень важно для Украины как в контексте возможных прямых поставок (причем в обе стороны), так и опосредованно, через инвестиции в ВПК.

Начать стоит с того, что Силы самообороны Японии (ССЯ) – это 7-я армия в мире по своей мощности в рейтинге Global Firepower 2026, которая "пропустила" на одну строчку выше французскую армию лишь из-за наличия у Парижа ядерного вооружения. А вот британские войска, идущие 8-ми, японцы обогнали даже несмотря на наличие на Туманном Альбионе "ядерки". И это Япония, которая официально "не имеет вооруженных сил" в соответствии с требованиями пацифистской конституции.

ССЯ – это до 250 тысяч солдат и моряков, более 700 танков, более 600 БМП и других бронемашин, более 1000 различных самолетов (во всех родах войск), около сотни вертолетов. А еще флот из более чем 150 кораблей, включая "вертолетоносцы".

Армия полностью контрактная – то есть профессиональная. Вооружение современное и даже самое современное, в том числе самолеты F-35, которые являются определенным индикатором технологического развития любой армии.

И это все для мирного времени в островного государства, которое вообще не должно иметь многочисленной сухопутной армии с сотнями танков и БМП, если уж имеет флот (как те же британцы). Если же японцев разозлить, то у них есть еще около 60 тысяч постоянного резерва (те, кто в резерве, но тренируются) и 21–22 миллиона (!) призывников общего резерва из 120 миллионов населения.

Это все объясняет, почему те же россияне с китайцами и даже относительно дружественные сейчас корейцы с филиппинцами очень нервничают из-за курса "японской железной леди", премьер-министра Санаэ Такаичи, на "сокращение" пацифизма (о полном отказе пока речь не идет).

Все соседи Японии помнят начало ХХ века, когда японцы на равных сражались с "великими державами", а некоторых даже побеждали (Кремль пусть подтвердит).

Собственно, в случае какой-то "заварухи" вокруг Тайваня, именно японцы, похоже, первыми придут острову на помощь, ведь сама госпожа Такаичи уже заявила, что нападение на Тайвань – это "угроза для Японии". То есть – "повод для самообороны", для чего и созданы Силы самообороны. В ответ на это китайцы уже заблокировали экспорт редкоземельных металлов в Японию и усилили антияпонскую пропаганду. А заодно и еще больше усилили "учения" вокруг Тайваня.

Японцы же в этом году активизировали поиск союзников, что реализуется через различные совместные соглашения и – более наглядно – через совместные военные маневры. Например, прямо сейчас (с 20 апреля по 8 мая) проходят масштабные совместные американо-филиппинские морские учения Balikatan 2026, к которым впервые полноценно присоединились и Силы самообороны Японии, которые ранее не покидали пределы своего архипелага для маневров.

Эти учения стали ответом на аналогичные морские учения КНР, РФ и ИРИ, которые прошли в феврале-марте 2026 года. А в ответ уже на Balikatan 2026 китайцы пошли на дальнейшую эскалацию – их самолеты и корабли вновь пересекли линию разграничения с Тайванем. Теперь Токио тоже должно чем-то ответить по "законам эскалации".

Параллельно с угрозами японцам Пекин наращивает свое сотрудничество с Кремлем. Вот и на днях министр обороны КНР посетил Москву, после чего почти сразу же министр обороны РФ отправился в Пхеньян открывать памятник убитым северокорейским наемникам на войне с Украиной – а КНДР является ключевым китайским сателлитом, который ничего не делает без разрешения "старшего товарища".

Собственно, круг замкнулся – у Украины и Японии общие враги, ведь та же КНДР, "синхронизируясь" с Китаем, постоянно угрожает японцам и запускает ракеты в море в направлении японских островов. Пекин сейчас не является откровенным "врагом" для Украины и Японии, но он "дергает за ниточки" марионеточные режимы Путина и Кима-младшего и является их "тыловой базой". Сама логика современной геополитики заставляет Киев и Токио к сотрудничеству.

Поэтому для Украины важно, чем именно могут быть полезны нам японцы в случае подписания с ними совместного оборонного соглашения. Соглашения по образцу тех, которые у нас уже есть с европейцами и арабами. И заодно – чем можем быть полезны им мы с нашими дронами. Да, это пока теоретически, потому что без такого соглашения японцы нам ничего не отправят. В отличие от наших партнеров, которым могут продавать все.

Японцы смогут поставлять свои аналоги американского вооружения в Европу, Австралию и Канаду, которые, в свою очередь, уже будут передавать американское вооружение нам. Такая "круговая порука" уже была когда-то проработана администрацией Байдена с корейцами. Правда, теперь эта история разворачивается именно для обхода Штатов, которые при правлении Трампа стали слишком неудобным (и слишком пророссийским) партнером.

И вот, возвращаясь к перечню вооружения Сил самообороны Японии – подавляющее большинство номенклатуры было произведено самими японцами по собственным разработкам или по американским лицензиям с большим процентом локализации комплектующих. Даже значительную часть комплектующих для F-35 они производят сами – до 40% локализации.

Те же противоракеты PAC-2 и PAC-3 для "Патриотов", которые нам так нужны, японский ВПК также сам производит. Плюс противоракеты AIM-120 AMRAAM для наших F-16 и ЗРК NASAMS. Японцы производят современные мощные радары, различные ракеты и т. д.

А еще Япония, как достаточно богатая страна, постоянно проводит перевооружение, списывая "старые" образцы (часто импортные) и заменяя их новыми (часто собственного производства). Что для нас выглядит как настоящий "супермаркет вооружений".

Так, японцы сейчас списывают десятки американских ЗРК I-Hawk, которые активно используются и в Украине. Списывают 155-мм гаубицы FH-70, которых у ССЯ было 360 единиц на вооружении. Плюс сотни танков (с западными орудиями, которые есть и у нас), транспортные самолеты, вертолеты, корабли и огромные запасы снарядов натовского стандарта.

И это без учета более новых японских разработок, которые тоже преимущественно имеют "американские корни". Не в том смысле, что они копируют американские ноу-хау. Нет, это не так (США очень ревностно за этим следят). Просто японские военные технологии в большинстве случаев специально разрабатывались так, чтобы быть совместимыми с американским вооружением. А если ты делаешь аналог, совместимый с оригиналом, то становишься прямым конкурентом.

Американцы десятилетиями свободно делились с японцами технологиями, потому что, во-первых, считали Японию главным местным противовесом для КНР. А во-вторых – не считали японцев конкурентами, потому что, напомним, экспорт японского вооружения был запрещен, а их армия – это вообще "силы самообороны".

То есть за пределами собственной территории и японских вод их использование невозможно. Было невозможно, пока не "нарисовался" Путин с его войной против Украины, которая в геополитике сделала возможным то, что раньше всеми считалось невозможным.

Интересно, что это разрешение на экспорт, которое японцы сейчас поддержали, началось с того, что сами американцы попросили японцев предоставить им ракеты для "Патриотов" на фоне иранского кризиса в начале этого года, когда боевых действий в Ормузе еще не было, но США уже к этому готовились.

Если это стало возможным, то вопрос снятия "табу" на полноценный экспорт оружия для Японии стал лишь вопросом времени. И сразу же тогда появились предложения о сотрудничестве с Украиной.

Мы предлагали, конечно же, наши БПЛА и БЭКи, а японцы, по инсайдерской информации, – деньги и ракеты для ПВО.

В начале марта возможность прямого экспорта для нужд Украины, о которой писали японские СМИ, Токио официально опроверг. Хотя переговоры велись. И ведутся сейчас, потому что японская сторона прямо заявляет, что не будет поставлять вооружение в "горячие точки", если "не будет сделано исключение" или "не будет подписано оборонное соглашение". Ну, то есть, "нет, но все может быть".

Об "исключениях" и "запретах" в отношении оборонного сотрудничества с японцами красноречиво свидетельствует презентация генерального директора Terra Drone Тору Токусиге, который 28 апреля рассказал о планах сотрудничества с украинской компанией Amazing drones. Соглашение об инвестициях в этот украинский проект было подписано 31 марта. Хотя речь здесь идет, скорее, об экспорте технологий из Украины, а не наоборот.

Собственно, Amazing drones – это производитель дронов-перехватчиков. И не простой – а из прифронтовой Харьковской области, что тоже довольно показательно в контексте того, кого японцы выбирают себе в партнеры. Того, кто имеет больше опыта из-за близости к зоне боевых действий, но из-за этой близости не имеет финансирования от других партнеров.

По словам самого Тору Токусиге, именно направление дронов и противодроновых средств в Силах самообороны сейчас несколько проседает и, на фоне вызовов со стороны КНР, КНДР и РФ, японцам нужно очень быстро внедрять и масштабировать это направление у себя. А, как говорил тот же глава Terra Drone, никто в мире не масштабирует дронные технологии так быстро, как украинцы.

Украина и Япония являются естественными партнерами, потому что у нас есть такие же естественные соперники. Поэтому тема расширения этого сотрудничества – это вопрос времени, политической воли и уровня давления со стороны РФ и ее союзников на Токио. Ведь именно Кремль изменил правила игры в мире – и он обязательно добьется того, что оборонное соглашение между Украиной и Японией будет заключено.

"Все идет по плану", – как говорится.