Наибольшие потери с начала войны: ГУР рассказало, как разгромило 'кадыровцев' на Сумщине

Комплексную операцию по уничтожению наемников подразделения Росгвардии "Ахмат", действовавшего на Сумском направлении, провели украинские спецслужбы.

Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны, операцию проводили с февраля по апрель спецподразделение ГУР "Шаманбат", в состав которого входят воины свободной Ичкерии, совместно с 104-й бригадой ТрО "Горынь" во взаимодействии с подразделением агентурных операций военной разведки. Отмечается, что задачей "ахматистов" был захват 15 населенных пунктов, но этого не произошло.

"Информацию о планах и намерениях врага военным разведчикам передавал агент – бывший военный "Ахмата", с которым ГУР установил связь в начале 2025 года. Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию.

По данным пресс-службы, в помещении для совещаний "Ахмата" он установил устройство для прослушивания, переданное за линию фронта FPV-дроном. Это позволило оперативникам ГУР записывать разговоры командного состава этого подразделения оккупантов.

Высокая осведомленность о планах и возможностях врага позволила украинским спецназовцам прицельно наносить удары по кадыровцам во время их перемещений и в районах сосредоточения.

В результате спецоперации ГУР в течение двух месяцев "Ахмат" понес самые большие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убитых, 87 – раненых. Еще более сотни наемников считаются пропавшими без вести.

Также отмечается, что тела многих убитых "кадыровцев" остаются в Сумской области, поскольку их не забирают. По словам военного, это связано с попыткой Москвы скрыть реальные потери в войне против Украины.

Кроме того, уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированной и автотехники, более 25 БПЛА различных типов, средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и т. д.

Командир ичкерских добровольцев спецподразделения ГУР "Шаманбат" Абдул Хаким призвал чеченцев не подписывать контракт и избегать мобилизации в российскую армию. Если попасть в ее ряды не удалось избежать – немедленно выходить на связь с украинской разведкой и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь:

"Что вам сделали украинцы? Кого из вас они убили?.. Мы знаем, что среди вас есть много тех, кто хочет перейти на нашу сторону. Переходите на нашу сторону".

Отмечается, что в 1990-х годах Россия принесла в Ичкерию смерть – превратила Грозный в выжженную землю. С 2022 года "кадыровцы", в частности подразделение Росгвардии "Ахмат", воюют против Украины, однако, по данным ГУР, пытаются уклоняться от активных боевых действий, прячутся в тылу и занимаются мародерством.

Как писал УНИАН, на днях ГУР заявило, что подразделения Сил обороны, в состав которых входят воины свободной Ичкерии, разгромили крупнейшую с 2022 года группу подразделения Росгвардии "Ахмат".

Это специальный отряд быстрого реагирования, который фактически подчиняется лично главе Чечни Рамзану Кадырову. Сообщалось, что ударами дронов и артиллерии разведчики уничтожили вражеский транспорт и бронированную технику, нанесли этому подразделению оккупантов самые большие потери в живой силе с начала полномасштабной агрессии России.

Вас также могут заинтересовать новости: