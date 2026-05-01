Зарплата военнослужащих рассчитывается по прежней схеме и включает денежное обеспечение, надбавки и разовые выплаты.

Зарплаты военным в Украине в целом остаются стабильными, но сама система начислений все еще довольно сложная и состоит из разных частей. При этом с конца прошлого года в правительстве обсуждались возможные повышения выплат, однако на данный момент никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято.

Разберемся, как рассчитывается зарплата военнослужащих ВСУ и от чего она зависит на данный момент.

Зарплаты военных 2026 – основная информация

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", основу дохода военнослужащего составляет денежное довольствие, которое, в свою очередь, разделяется на две части: оклад по должности – за выполнение служебных обязанностей, и оклад за воинское звание – за присвоенный ранг и статус.

Здесь нужно понимать, что в обычных условиях рядовой, например, не может занимать офицерскую должность, поскольку звание и должность должны соответствовать друг другу. Однако в отдельных случаях он может временно исполнять обязанности более высокого уровня с соответствующими доплатами.

При этом в законодательстве закреплены не конкретные суммы окладов, а порядок их расчета. А именно, Кабинет Министров устанавливает базовую расчетную величину, которая затем умножается на соответствующий тарифный коэффициент в зависимости от звания и должности.

По такой системе минимальный размер выплат начинается от 20 130 гривень, но в реальности сумма может быть значительно выше, поскольку к ней добавляется ряд надбавок и премий: за выслугу лет, условия службы, принадлежность к конкретному роду войск, а также участие в боевых действиях.

Именно дополнительные выплаты уже составляют значительную часть зарплаты военных. Для примера:

30 000 грн начисляется за выполнение специальных задач;

50 000 грн – для военнослужащих в штабах и командовании;

70 000 грн – за длительное пребывание на передовой;

100 000 грн – за участие в боевых действиях.

Причем зарплата военнослужащих за штатом ограничивается только окладом за воинское звание, без учета оклада по должности и надбавок.

Зарплаты военных в Украине 2026 – дополнительная информация

Также, помимо фиксированного ежемесячного довольствия, есть еще и разовые выплаты: это может быть помощь на оздоровление, компенсации в случае ранения, а также бонусы за первый контракт либо перевод в другую часть.

Отдельно стоит отметить порядок выплат: в отличие от обычных гражданских зарплат, деньги военным обычно не делят на аванс и остаток – вся сумма за прошедший месяц выплачивается одной выплатой, обычно до 20 числа следующего месяца.

Впрочем, в отдельных случаях возможны задержки, а некоторые надбавки могут начисляться и выплачиваться отдельно.

Еще важно понимать, что на размер выплат не влияет форма службы: зарплата военнослужащих по контракту рассчитывается по тем же правилам, что и зарплата мобилизованных. Однако для контрактников могут отдельно предусматриваться различные бонусы и разовые выплаты.

Наконец, налоги с зарплаты военнослужащих удерживаются автоматически, так что получают они уже чистую сумму "на руки".

