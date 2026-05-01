Денежные переводы в Украину из-за рубежа резко выросли, – аналитик

По оценке эксперта, в 2026 году объем частных денежных переводов может составить 7,9 млрд долл.

В марте 2026 года объем частных переводов в Украину достиг 653 миллионов долларов – это самый высокий показатель с начала года. В то же время этот рост носит преимущественно сезонный характер и не свидетельствует об устойчивой тенденции, отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, годовые темпы сокращения переводов в марте были самыми низкими за последние три года – всего 1,8%. Для сравнения, в 2025 году средний уровень падения составлял 16,2%. По сравнению с февралем объем переводов вырос на 9,9%.

Наиболее динамичный рост зафиксирован в сегменте переводов через платежные системы, которые обычно используются для поддержки семей или военных. В марте через этот канал поступило 244 млн долл. – максимум за пять месяцев (+20,2% за месяц и +35,6% в годовом исчислении).

"Заработная плата, выплаченная из-за рубежа, в марте достигла 438 млн долл. (+6,7% за месяц). Это максимум в этом году. Однако этот показатель сохраняет четкую негативную динамику по сравнению с прошлым годом (-21,4% в годовом исчислении), и это связано с релокацией украинцев, переходом в тень и на криптовалютные расчеты", – написал Шевчишин.

По оценке аналитика, неформальные каналы переводов в последние месяцы стабилизировались – в среднем на уровне 212 млн долл. в месяц в первом квартале 2026 года. В то же время реальные объемы могут быть выше из-за частичного или полного перехода на криптовалютные расчеты.

Переводы через корреспондентские счета банков остаются стабильными, однако украинцы пользуются этим каналом осторожно из-за жесткого финансового мониторинга, рисков блокировки счетов и налогового давления. В 2026 году среднемесячный объем таких операций составляет 46,3 млн долл. против 45,6 млн долл. в прошлом году.

"Оставляю пока оценку частных переводов на 2026 год на уровне 7,9 млрд долл.", – отметил эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщал, что в марте 2026 года был зафиксирован самый большой отток гривневых депозитов и средств населения с банковских счетов за 26 месяцев – 12,7 млрд грн. При этом объем кредитов населения вырос на рекордные 11,9 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, объем депозитов населения в банках по состоянию на февраль превышал 1,4 трлн грн. За год этот показатель вырос на 18%.

