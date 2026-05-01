Сокращение масштабов парада в честь Дня Победы 9 мая на Красной площади является явлением, требующим серьезного внимания. Как пишет The Telegraph, то, что когда-то было грандиозной демонстрацией военной мощи, теперь сведено к символическому мероприятию.

"Не забываем, что этот праздник призван почтить память около 26 миллионов россиян, погибших во время так называемой Великой Отечественной войны, известной в других странах как Вторая мировая война. Сократить его настолько резко - якобы из-за неспособности защитить Москву от нападения Украины - не просто стыдно; это стратегически многозначительно. Для Владимира Путина это вызывает неудобные вопросы", - отмечается в материале.

Потеря символа военной мощи

Как отмечает издание, это частично связано с тем, что когда российский диктатор в 2008 году включил военную технику в парад, он показал это как сигнал силы: предупреждение противникам, что РФ может защитить себя. Однако теперь это утверждение звучит пусто.

"Здесь есть две ключевые проблемы. Во-первых, война в Украине идет не в пользу России. Российские войска теряют позиции и несут потери с неприемлемой скоростью. На замену отправляют плохо обученных солдат, среди которых, по сообщениям, есть призывники российского происхождения, которых не должны отправлять за пределы России, но их бросают в бой, что приводит лишь к увеличению потерь. Эту реальность уже невозможно скрыть; информация о ней просачивается обратно в Россию и подпитывает недовольство", - добавляют в The Telegraph.

Другим фактором является то, что Украина изменила географию боевых действий, отмечается в публикации. Теперь это уже не конфликт, ограниченный линией фронта. Украинские атаки достигают глубинных районов территории РФ, нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры.

"Есть достоверные сообщения о значительных убытках, нанесенных российской нефтедобыче и ключевым объектам противовоздушной обороны. Москва, похоже, не в состоянии остановить эти атаки, и экономические последствия начинают сказываться", - подчеркивает издание.

Нехватка техники и проблемы с безопасностью

Поэтому такой сокращенный парад становится чем-то большим, чем символизмом, а именно признанием упадка, пишет автор материала. В частности, даже после передислокации современных средств ПВО, таких как ракетная система С-400, как можно дальше от линии фронта, РФ не может гарантировать безопасность собственной столицы.

"Также кажется, что у России не осталось достаточно современной бронетехники, чтобы убедительно продемонстрировать силу: музейные экспонаты, которые сейчас находятся на вооружении, стали бы поводом для стыда. Решение провести парад в присутствии иностранных гостей и гражданских лиц, ограничив при этом военную демонстрацию, является показательным. Оно многое говорит о приоритетах и уязвимых местах, а также о пренебрежении Путина к своим союзникам и народу", - отметили в публикации.

Также в The Telegraph сравнили положение РФ с позицией Украины. Под руководством президента Владимира Зеленского Киев демонстрирует уверенность, нанося удары по целям в глубине территории России и расширяя собственное производство дронов и ракет.

"Украина не просто ведет войну; она формирует будущее поле боя и создает промышленную базу, которая выдержит испытание временем и после окончания конфликта. Ее эксперты сейчас находятся на Ближнем Востоке, предоставляя консультации и предлагая оборудование для защиты от иранских дронов и ракет. Это разумный шаг, который поможет финансировать восстановление Украины после войны", - добавляют в материале.

Давление союзников и возможность переговоров

Поэтому стратегическая ситуация меняется, а для Путина варианты сужаются. Перемирие и урегулирование путем переговоров могут сейчас быть для него не таким уж плохим результатом. Однако для этого европейским членам НАТО нужно решительно давить на него.

"И, возможно, король Карл III во время своей бурной поездки в США сумел донести до Дональда Трампа здравый смысл в отношении Украины. Если так, это также может помочь реально привлечь диктатора из Кремля к переговорному столу. Союзники Украины должны помочь Киеву воспользоваться этой многообещающей, но, вероятно, мимолетной возможностью", - подытожило издание.

Парад ко Дню Победы в Москве - что известно

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил, почему парад 9 мая пройдет без военной техники. По его словам, главной причиной такого решения стала якобы угроза со стороны Украины.

"Киевский режим, который ежедневно теряет земли на поле боя, сейчас в полную силу разворачивает террористическую активность. И поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", - подчеркнул Песков.

Также помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил участие премьер-министра Словакии Роберта Фицо в военном параде 9 мая в Москве. Он отметил, что кроме Фицо, на параде будут присутствовать и другие иностранные гости.

