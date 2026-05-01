США вкладывают $12 млрд в дешевые ракеты, разработанные для Украины, – Defense Express

По данным аналитиков, одна такая ракета будет стоить около 450 тысяч долларов.

США запланировали крупный заказ новых крылатых ракет, которые должны стать основным массовым средством дальнего поражения. Но они сильно отличаются от того, что Вашингтон заказывал ранее, пишут аналитики Defense Express.

Отмечается, что если раньше Штаты отдавали предпочтение дорогим и совершенным средствам, то теперь предпочтение сместилось на дешевые и массовые. Об этом стало известно из анализа оборонного бюджета США на 2027 год. Там говорится, что Вашингтон планирует закупить около 27 тысяч крылатых ракет семейства FAMM у трех производителей – Anduril, CoAspire и Zone 5.

В частности, в 2027 году планируется закупить 1000 таких ракет на общую сумму 300 млн долларов. В 2028 году – 5300, в 2029 – 5920, в 2030 – 7700 и 7990 единиц в 2031 году. Общий бюджет на эти закупки составит 12,6 млрд долларов. Соответственно, одна такая ракета будет стоить около 450 тысяч долларов при комплексной закупке.

Для сравнения, в этом плане также есть пункт о закупке основной крылатой ракеты AGM-158 JASSM. В 2027 году планируется закупить 491 единицу, в 2028 – 896, а в дальнейшем до 2031 года по 860, то есть в общей сложности 7967 единиц из расчета средней стоимости за единицу 1,77 млн за условную единицу в рамках комплексной закупки.

Defense Express отмечает, что такое изменение стратегии США на закупку массовых дешевых крылатых ракет может быть связано с анализом затрат традиционных средств в войне против Ирана. По данным CSIS, в войне против Ирана США использовали более 850 Tomahawk и более 1000 JASSM, что составляет ориентировочно 27,5% и 22,7% от запасов.

Также аналитики отмечают, что официально неизвестно, какие именно модели ракет будут закупаться. Есть лишь упоминание о намерении получить версию с дальностью действия в 1000 миль – более 1800 км. Впрочем, объявленный перечень компаний однозначно указывает на то, о каких именно ракетах идет речь.

Так, CoAspire производит ракеты RAACM и ее версию на 1800 км RAACM-ER, которая сейчас находится на этапе разработки. А Zone 5 разработала и производит AGM-188A Rusty Dagger. Интересно то, что обе эти ракеты созданы в рамках параллельной программы создания экспортных боеприпасов для Украины под названием ERAM. И в 2025 году компания получила разрешение на продажу Украине до 3350 этих ракет с вспомогательным оборудованием и дополнительными услугами на 825 млн долларов.

Что касается последней компании Anduril, то, по мнению аналитиков, речь идет о ракете Barracuda-500, которая имеет дальность в 900 км.

Издание сообщает, что низкая стоимость ракет семейства FAMM возможна благодаря тому, что в них уменьшены габариты и вес боевой части. В частности, у Barracuda-500 она составляет 50 кг при общей стартовой массе около 227 килограммов. Что касается RAACM и Rusty Dagger – официально стоимость их боевой части не сообщалась. Однако в требованиях к ним также было указано, что они должны относиться к категории 500-фунтового боеприпаса. Соответственно, вес боевой части там также измеряется в десятках килограммов.

Расходы США на войну в Иране: что известно

Напомним, ранее Пентагон официально объявил, что участие США в войне против Ирана уже обошлось Вашингтону в 25 млрд долларов. Основной статьей расходов стали боеприпасы, использованные во время обстрелов. В то же время окончательные расходы могут быть значительно выше. Ведь после полной оценки ведомство планирует обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании.

Между тем The New York Times пишет, что хотя США и тратят более чем в 100 раз больше средств на свою армию, чем Иран, однако на практике нельзя сказать, что война на Ближнем Востоке была неравной. Издание отмечает, что "каким-то образом более слабая страна оказалась в более сильной переговорной позиции".

